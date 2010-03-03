Четверг, 21 декабря 2017

По итогам досрочных выборов в Каталонии большинство в парламенте региона получат сторонники независимости, сообщает La Vanguardia.

Депутаты от партий, выступающих за отделение от Испании, – “Вместе за Каталонию”, “Левые республиканцы Каталонии” и “Кандидатура народного единства” – получили в каталонском парламенте 70 мест из 135. За сепаратистов проголосовали 47,5 процентов избирателей. Сторонники сохранения Каталонии в составе королевства получили 57 мандатов. Из них 37 – у центристской партии “Граждане”, получившей наибольшее представительство среди всех политических сил. Четыре депутата прошли в парламент от правящей в Испании “Народной партии”. Еще восемь депутатов не имеют определенной позиции по вопросу выхода из состава Испании.

Центристы улучшили свой результат – в предыдущем созыве парламента у них было 25 мест. Сторонников независимости в парламенте стало меньше – раньше их представляли 72 депутата.

Явка на выборах была рекордной – избирательные участки посетили 81,94 процента избирателей Каталонии – около 4,7 миллионов человек.

Как сообщает El Pais, бывший президент Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию из-за обвинений в мятеже, одобрил итоги выборов. “Каталонская Республика победила монархию. Испанское государство потерпело поражение”, – прокомментировал политик итоги голосования. Пучдемон призвал испанского премьер-министра Мариано Рахоя освободить арестованных сторонников независимости Каталонии и позволить вернуться на родину ему и другим четверым бывшим членам Женералитата (правительства) региона, бежавшим в Бельгию.

После того как новый каталонский парламент сформирует женералитат (правительство) региона, в автономии закончится прямое правление. До парламентских выборов Каталонию временно возглавляла вице-премьер Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

Испанское правительство распустило предыдущий созыв парламента Каталонии и ввело в регионе прямое управление в конце октября, после того как депутаты приняли декларацию независимости автономии. Мадрид счел их действия незаконными.

Референдум по вопросу о независимости Каталонии состоялся 1 октября. По данным властей автономии, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов проголосовавших – 2,26 миллиона человек. Явка составила 42 процента.