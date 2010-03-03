Четверг, 21 декабря 2017

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на заседании президиума ЦК партии в четверг предложил выдвинуть в президенты директора ЗАО “Совхоз имени Ленина” Павла Грудинина. Об этом сообщает “Эхо Москвы” со ссылкой на члена президиума Валерия Рашкина.

По словам Рашкина, в четверг был первый этап обсуждения кандидатов в президенты от коммунистов. В пятницу оно продолжится с участием самого Грудинина. В субботу состоится съезд КПРФ, который официально выдвинет кандидата.

“Павел Грудинин был назван одним из 15-20 кандидатов более года назад. Были обсуждения, он участвовал в дебатах. Я нормально отношусь к этой кандидатуре, он на сегодняшний день — один из основных кандидатов, которые будут обсуждаться съездом партии”, – добавил Рашкин.

Как рассказал функционер КПРФ, на пленуме партии в конце недели коммунисты также должны определиться с участием в выборах самого Зюганова. “Зюганов будет обязательно участвовать в выборах, в выборной кампании, поскольку он председатель партии. Другой вопрос – в качестве кого”, – отметил Рашкин.

Зюганов объявил об участии в президентских выборах еще 7 ноября. Тогда лидер коммунистов заявил, что его кандидатуру поддержали все партийные организации КПРФ.

Накануне об инициативе Зюганова выставить на выборы Грудинина сообщил “Коммерсант”. Как утверждалось, при обсуждении кандидатур на президиуме ЦК партии “спектр был шире, чем один Грудинин, назывались члены президиума ЦК, замы Зюганова”, но лидер КПРФ высказался против всех других претендентов.

Зюганов участвовал во всех президентских выборах с 1996 года, пропустив только кампанию 2004 года, когда КПРФ выдвинула депутата Госдумы Николая Харитонова.

57-летний владелец аграрного предприятия Грудинин в 1997-2011 годах был депутатом Мособлдумы.

Президентские выборы состоятся 18 марта 2018 года, в годовщину аннексии Крыма Россией. Действующий президент Владимир Путин пойдет на выборы самовыдвиженцем. Основному оппозиционному кандидату – главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному – выдвинуться не позволяют, ссылаясь на наличие у него судимостей. В избирательной кампании также собираются участвовать председатель ЛДПР Владимир Жириновский, лидер “Яблока” Григорий Явлинский и телеведущая Ксения Собчак.