Пятница, 22 декабря 2017

Источники “Новой газеты” в Гудермесе опровергают информацию о штурмах домов семьи Ямадаевых, которые в четверг устраивали чеченские силовики. Издание ссылается на 20 источников в Чечне, в том числе на 17 жителей улицы Горького, где находятся дома Ямадаевых.

По словам собеседника газеты в гудермесской полиции, в городе действительно вводился паспортный режим. Как утверждает источник, это могло быть связано с тем, что силовики проверяли сведения о появлении в Гудермесе находящегося в федеральном розыске Исы Ямадаева – кровника Кадырова, брата убитых Сулима и Руслана Ямадаевых.

Информации о задержанных в результате проверок документов в Гудермесе у источников “Новой” нет.

О происходивших в четверг штурмах домов семьи Ямадаевых в тот же день сообщил “Росбалт”. Как утверждалось, в них участвовали около 400 бойцов одного из подразделений, подчиняющихся Кадырову. “Вооруженные бойцы врываются в дома, переворачивают все вверх дном, задерживают людей. Причин происходящего они не объясняют. Не исключено, что вскоре мы услышим о том, что якобы готовился некий переворот или что-то подобное”, – рассказал источник агентства.

Тогда же информацию о происходивших облавах опроверг пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов. “В Гудермесском районе обстановка абсолютно спокойна. Никаких операций с привлечением специальной техники и подразделений не проводилось”, – заявил чиновник. По его словам “в нескольких домовладениях проводилась проверка паспортного режима после получения сообщения о возможном нахождении там лиц, представляющих угрозу для общественной безопасности”, при этом никто не стрелял. Каримов пообещал позднее сообщить об итогах операции.

В конце января стало известно о возбуждении в Чечне дела о покушении на Кадырова нынешнего года. Как утверждалось, убийство готовилось весной 2016-го в Ножай-Юртовском районе Чечни. Как сообщалось, в ходе проверки резиденции Кадырова в ауле Беной обнаружили мощную бомбу. Также утверждалось, что одновременно готовились нападения на резиденции главы Чечни еще в нескольких населенных пунктах, включая Грозный.

Заказчиком был объявлен Иса Ямадаев. Как писала “Новая газета”, 23 января в Гудермесе задержали троих чеченцев, которые назвали его организатором покушения. При этом в их показаниях обнаруживались различные нестыковки. В частности, Азиз Альвиев, бывший охранник Ямадаева, заявил, что обсуждал с ним заговор в мае прошлого года в Подмосковье. Между тем на деле в это время Ямадаев находился за границей.

В апреле чеченское управление СКР заочно предъявило Ямадаеву обвинение по статьям 30 – 105 УК (покушение на убийство) и объявил его в международный розыск. Спустя несколько дней Старопромысловский райсуд Грозного заочно арестовал Ямадаева.В мае в Ножай-Юртовском, а также Курчалоевском, Гудермесском и других районах прошли массовые задержания.

29 июля Гудермесский городской суд вынес приговор обвиняемым в подготовке покушения на Кадырова. Альвиев, бывший силовик из батальона “Восток” Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов получили по 6,5 лет лишения свободы строгого режима. Суд проходил в особом порядке. Подсудимые признали вину и заключили сделку со следствием. При этом Альвиев, Закараев, Магомадов не смогли ответить практически не на один уточняющий вопрос. Они не помнили, где прятали оружие, называли разные даты встреч, не могли обрисовать план покушения, порой полностью противоречили друг другу. Материалы в отношении Ямадаева были выделены в отдельное производство и переданы военному следствию.

Конфликт семьи Ямадаевых с Кадыровым начался в конце 2000-х годов. 24 сентября 2008-го в Москве был застрелен старший из братьев – бывший заместитель военного коменданта оккупированной Чечни и экс-депутат Госдумы от “Единой России” Руслан Ямадаев. В конце марта 2009 года в Дубае убили второго брата – экс-командира батальона Внутренних войск “Восток” Сулима Ямадаева. 28 июля 2009 года было совершено покушение и на Ямадаева-младшего, однако наемного убийцу удалось обезвредили и задержали.

В августе 2010-го Иса Ямадаев заявил о примирении с Кадыровым.