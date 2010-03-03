Четверг, 21 декабря 2017

Производители автомобилей сегодня выводят на авторынок усовершенствованные модели машин, в связи с требованиями законодательства о защите экологии и окружающей среды.

В 1975 году создали специализированное устройство – катализатор. Функцией его является обезвреживание вещества до момента выхода в воздух. Бортовой компьютер любого авто держит под контролем объем сгораемого топлива.

Зачем нужен катализатор

Устройством называют приемную трубу – деталь, сложную в производстве. Устройство уменьшает вредные вещества в выхлопах. Состоит из выпускного коллектора, а также гофры, фланцевых соединений и бочка каталитического преобразователя.

Это вещество, форсирующее или вызывающее химическую реакцию. Но не входящее в продукты реакции.

Выход катализатора из строя

При нормальной работе устройство ломается после сгорания каталитического слоя целиком. Он не может сжигать без остатка выхлопные газы в связи с понижением каталитического слоя. Результативность работы снижается, тогда как возрастает токсичность продуктов горения.

Автокатализатор выходит из строя довольно редко, но водители автотранспорта должны знать, что подобные случаи происходят.

Чтобы выход катализатор из строя не стал причиной поломки иных важных частей автотранспорта, необходимо вовремя осуществлять диагностику и отыскивать неполадки.

Хороший мастер скажет, нужно ли заменять деталь или ее можно отремонтировать. Вы не знаете, где заменить катализатор?! в нашем автосервисе! Запчасти можно сдавать в пункт приема катализаторов и тем самым получить финансовую выгоду. Можно заменить каталитический нейтрализатор самостоятельно, но лучше обратиться в сервисную компанию. Наши специалисты за короткий срок и приемлемую стоимость устранят поломку.

Симптомы неисправности

О неизменном выходе из строя катализатора характеризует уменьшение мощности мотора. Предельная скорость падает, а впоследствии затрудняется пуск двигателя.

То, что катализатор ломается, сначала не заметно. Для возмещения потери мощности автомобилист напряжённо жмёт на газ. В данной стадии выхлоп зачастую имеет сильный запах сероводорода. А это доказывает, что имеются неполадки с катализатором.

Поломка случается по ряду причин: эксплуатация автомобиля происходит с нарушениями, керамическая сердцевина плавится, соты засоряются сажей. Бывает, что после долгой эксплуатации в катализаторе подвергается разрушению каталитический слой или керамика.

http://замена-катализатора.москва

+7 (495) 142-09-55

г. Москва Филёвский бульвар, 1с1