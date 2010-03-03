Четверг, 21 декабря 2017

Провайдер — это, прежде всего, компания, которая предоставляет тематические услуги по обработке цифровых данных. Разберем более подробно это понятие. В первую очередь провайдеры представляют собой юридические лица, которые оказывают услуги по доступу в интернет.

Также большинство провайдеров предлагают своим пользователям выбор среди различных тарифных планов, которые имеют между собой такие различия, как скорость доступа, возможность оговорить заранее будут ли какие-либо ограничения по объему передаваемых данных.

Есть такие провайдеры, которые предоставляют объем данных только в ограниченном объеме, по достижению которого скорость передачи данных достаточно падает. Только после того, как начнется новый период объем восполняется до того же ограничения. Обычно такой тариф является безлимитным. Читайте объективные отзывы об интернет провайдерах спб.

Провайдеры также предоставляют такие услуги, как мобильный интернет. Цены на них на сегодняшний день заметно ниже, чем например два-три года назад. У данной услуги также имеется ограничение в передаче данных, но это все равно очень даже удобная услуга. Вообще стоимость услуг провайдера может зависеть и от населенного пункта. Вот, например, если рассматривать города, то стоимость их и правда не высока, а вот если взять небольшие села, то и стоимость может различаться в два-три раза.

Существует и не только интернет-провайдеры, но и хостинг-провайдеры. Такие провайдеры предлагают услуги по размещению вашего сайта. На одном хостинге может находиться приличное количество уже размещенных сайтов, поэтому при выборе следует прежде всего почитать ходя бы отзывы о нем, ведь если хостинг переполнен, будут проблемы по работе самого сайта, хоть и цена будет незначительной.

Кроме хостинг провайдеров, есть первичные или магистральные провайдеры, которые занимаются передачей информации между очень большими сетями, таким образом обеспечивая связь между различными регионами и странами планеты.

Канальные провайдеры — это что-то типа связующего звена. Свой выделенный канал они предоставляют какому-то другому провайдеру, который уже предоставляет его пользователю.