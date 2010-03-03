Четверг, 21 декабря 2017

Станислав Ежов, замруководителя службы протокола премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, задержан СБУ по делу о шпионаже в пользу России. Об этом в среду вечером спецслужба сообщила на своем сайте, не уточняя имени и должности чиновника; о том, что речь идет о Ежове, несколько позже написали “Українські новини”.

Ежова задержали на рабочем месте. Ему уже объявлено о подозрении (соответствует предъявлению обвинения в российском уголовно-процессуальном праве) по части 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена), предусматривающей от 12 до 15 лет колонии с конфискацией имущества или без таковой.

Как утверждает СБУ, Ежов был завербован российскими спецслужбами во время длительной зарубежной командировки. Чиновник с помощью специальной аппаратуры собирал для Москвы информацию о деятельности украинских правительственных структур и по электронным каналам передавал кураторам.

Операция задержания проводилась при содействии руководства правительства, отмечает украинская спецслужба. Дома и на работе у чиновника идут обыски.

По информации “Українських новин”, Ежов ранее был сотрудником посольства Украины в США и администрации президента Украины. С Гройсманом начал работать еще в бытность нынешнего премьера спикером Верховной рады; в Кабмин перешел вместе со своим шефом. В службе протокола отвечал за перевод на встречах с иностранными делегациями; часто сам выступал как переводчик.

Как передает “Украинская правда”, СБУ несколько месяцев разрабатывала Ежова с согласия Гройсмана. Есть информация, что премьер был ознакомлен с прослушкой разговоров чиновника с российским куратором. Задержали Ежова, когда появились сведения, что он может скрыться.

Жена чиновника Юлия Мирошникова, согласно его декларации, является гражданкой России.

Задержание Ежова было зафиксировано на видео съемочной группой телеканала “Прямой”, которая, по утверждению редакции, случайно оказалась в этот момент у здания Кабмина. Между тем “Украинская правда” передает, что Гройсман расценил демонстрацию сюжета, в котором чиновника выводят из главного входа в здание, попытку администрации президента бросить тень на него лично. Канал “Прямой” создан на базе канала Tonis, который, как передавала газета, был приобретен бывшим депутатом Верховной рады от Партии регионов Владимиром Макеенко в интересах окружения президента Петра Порошенко.