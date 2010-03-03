Четверг, 21 декабря 2017

64 процента граждан России убеждены в особой миссии русского народа в мировой истории. Как передает Интерфакс, таковы результаты исследования, проведенного Левада-центром 24-28 ноября среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Это рекордно высокий показатель за все годы опросов. Между тем 25 лет назад, в 1992-м, об убежденности в особой миссии русских заявляли лишь 13 процентов граждан.

Доля респондентов, считающих, что русские такой же народ, как и другие, сейчас составляет 32 процента против 80 процентов в 1992-м.

72 процента опрошенных уверены, что Россия является “великой державой”. В обратном убеждены лишь 22 процента. Доля респондентов, полагающих, что “Россия должна сохранить за собой роль великой державы”, выросла за последний год с 76 до 82 процентов. Соответственно, число граждан, считающих, что России не нужно претендовать на такую роль, снизилось до 13 процентов против 17 в прошлом году.

83 процента опрошенных гордятся тем, что живут в России. В 2013 году число респондентов, давших такой ответ, составляло лишь 70 процентов. О гордости нынешней Россией заявили 67 процентов опрошенных против 53 процентов в 2013-м. Не испытывают гордости за современную страну 26 процентов граждан; между тем четыре года назад такой ответ дали 40 процентов респондентов.

Эмоциональное восприятие своего сообщества, согласно данным исследования, 46 процентов респондентов связали с историей. На втором месте по эмоциональной значимости – локальная идентичность: ответ “место, где я родился и вырос” дали 39 процентов опрошенных. На третьем месте – территориальная идентичность, то есть восприятие России как “нашей земли, территории, на которой мы живем” (число ответов Интерфакс не уточняет).

В то же время значимость позиции “государство, в котором я живу”, снизилась за последний год с 26 до 17 процентов.