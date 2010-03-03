Понедельник, 18 декабря 2017

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству единорос Алексей Александров внес в Госдуму законопроект, позволяющий ФСБ самостоятельно возбуждать уголовные дела против адвокатов. На документ, зарегистрированный в нижней палате 15 декабря, в понедельник обратил внимание Legal.Report.

Во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин направил законопроект в комитет по государственному строительству и законодательству.

В часть 2 статьи 37 УПК (прокурор) Александров предлагает включить пункт 12.1, позволяющий генпрокурору и его заместителям по ходатайству начальника следственной службы ФСБ или ее регионального главка изымать из любой следственной структуры любое уголовное дело или материалы доследственной проверки, проводимой по сообщению ФСБ, и передавать их в саму спецслужбу. Эта же норма дает генпрокурору и его заместителям право с самого начала поручать ФСБ проведение доследственных проверок по поступившим сообщениям и следствия по возбуждаемым далее делам.

Далее, пункт 10 части 1 статьи 448 действующей редакции УПК (возбуждение уголовного дела) устанавливает, что дела против прокуроров субъектов федерации и следователей региональных подразделений следственных структур возбуждаются председателем СКР или его заместителями, а дела против прочих прокуроров и следователей, так же как и против адвокатов, – начальниками региональных главков СКР.

Законопроект Александрова дополняет статью 448 частью 9, которая допускает возбуждение дел в отношении лиц этих категорий начальником следственной службы ФСБ или ее регионального главка в случаях, которые оговорены предложенной поправкой в статью 37.

Соответствующие изменения вносятся и в статью 151 УПК (подследственность).

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, предлагаемые поправки “позволят повысить эффективность и объективность предварительного следствия по ряду уголовных дел, выявленных органами ФСБ”.

“СКР в архив, – прокомментировал инициативу Александрова в своем telegram-канале председатель “Агоры” Павел Чиков. – Теперь ФСБ будет забирать себе любое уголовное дело, которое захочет. Кроме того, чекисты будут сами возбуждать и расследовать уголовные дела против адвокатов. Наконец-то – наведут порядок среди адвокатов”.