Понедельник, 18 декабря 2017

Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) под председательством Романа Сапрунова приговорила жителя Нальчика Алима Султанова к 17 годам колонии за выезд на отдых в Турцию, который был расценен как отъезд в Сирию для участия в войне на стороне исламистов. О решении, вынесенном, как следует из карточки дела на сайте суда, 15 декабря, во вторник сообщил “Кавказский узел” со ссылкой на Магомеда Абубакарова, адвоката осужденного.

25-летний стоматолог Султанов был объявлен виновным по части 2 статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и статье 205.3 УК (обучение терроризму). Слушания продолжались с 22 мая; разбирательство заняло почти 30 заседаний.

Согласно фабуле дела, 11 сентября 2014 года россиянин вылетел из Москвы в Анталью, а оттуда “в неустановленное время и в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах” перебрался в Сирию, в расположенную у границы с Турцией деревню Атма (мухафаза Идлиб), где добровольно примкнул к некоей исламистской группировке и с конца сентября примерно до середины октября 2014-го прошел подготовку в лагере джихадистов “под руководством не установленного следствием лица по имени Хамза”.

Также утверждается, что до выезда из России Султанов завел во “Вконтакте” страницу под псевдонимом Катя Пономарева и вступил в переписку с находящимся в Сирии выходцем из Кабардино-Балкарии, который вел страницу под ником Талха-Талха. В чате, говорится в деле, обвиняемый сообщал, что намерен присоединиться к Талха-Талхе.

Никаких объективных доказательств вины Султанова в деле нет, подчеркнул Абубакаров. Между тем сам адвокат в суде представил детализацию звонков с мобильника своего подзащитного. Она доказывает, что с сентября и вплоть до конца октября 2014-го Султанов не покидал территорию Турции – он сначала отдыхал в Анталье, а затем выехал в Стамбул.

Алиби обвиняемого, продолжил Абубакаров, подтверждалось также свидетельскими показаниями и документами из гостиницы в Анталье. Документы из гостиницы были представлены еще на следствии, подчеркнул адвокат. Однако никаких доказательств невиновности Султанова судейская коллегия проверять не стала.

Относительно переписки с Талха-Талхой Абубакаров заметил, что, если она не сфальсифицирована и если под псевдонимом Катя Пономарева скрывался действительно Султанов, то ее можно квалифицировать как доказательство лишь приготовления ко вступлению в незаконное вооруженное формирование и к обучению терроризму.

После задержания Султанов подвергался пыткам и психологическому давлению, продолжил Абубакаров. Адвокаты к задержанному не допускались. В этих условиях фигурант оговорил себя, признав, что выезжал в Сирию.

О пытках Султанова писала в июне 2016 года “Новая газета”. 15 апреля 2016-го, вскоре после задержания, в здании УФСБ по Кабардино-Балкарии оперативники угрожали Султанову убийством, изнасилованием и пытками током. Когда задержанный отказался дать признательные показания, его начали душить, надев на голову пакет. Затем Султанова отвели в подвал и там приготовились пытать его током. Чтобы избежать пытки, задержанный подтвердил то, что в чем его обвиняли. “Они говорили: “Ты ездил в Турцию и перебежал границу с Сирией, после чего направился в лагерь для подготовки и находился в нем в течение двух недель, из вооружения имел при себе гранату”, – рассказывал Султанов “Новой”.

Признание задержанного было записано на видео. Уже после отправки в СИЗО арестованный от этих показаний отказался.

Помимо самооговора Султанова обвинение строилось на показаниях свидетелей, которые сами находились под следствием. При этом один из свидетелей, обвинявшийся по схожему делу, уже на очной ставке отказался от первоначальных показаний, пояснив, что оговорил Султанова под давлением.

Из оставшихся свидетелей один, выйдя на свободу, скрылся. Показаний в процессе он не давал. Другой, выступавший под псевдонимом Алиев, в суде снял маску, повернулся лицом к присутствующим, назвал свои личные данные и сообщил, что дал показания против Султанова под давлением, а в действительности никогда его не видел.

Приговор будет обжалован, заверил Абубакаров.

Судья Сапрунов участвовал в вынесении заведомо неправосудных приговоров крымскому узнику Алексею Чирнию, жителю Дагестана Абдурахману Усманову, махачкалинскому активисту Хирамагомеду Магомедову, гражданину Украины Алексею Сизоновичу, а также обвиненным в подготовке теракта в Ростове украинцу Артуру Панову и местному жителю Максиму Смышляеву.