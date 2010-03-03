Понедельник, 18 декабря 2017

Красноармейский райсуд Кубани в станице Полтавской арестовал активистку Объединенной коммунистической партии Дарью Полюдову на трое суток по сфабрикованному протоколу о нецензурной брани в общественном месте. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на саму оппозиционерку.

Полюдова была объявлена виновной по части 2 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением представителю власти). В протоколе утверждалось, что активистка отказалась его подписывать. В действительности, однако, силовики до суда вовсе не показывали привлекаемой протокол.

Полюдову задержали во вторник днем, когда она направлялась в уголовно-исполнительную инспекцию ФСИН. Чиновница инспекции Л. Лещенко утром позвонила активистке и потребовала явиться на “беседу”, взяв с собой трудовую книжку. Хотя Полюдова полностью отбыла двухлетний срок в колонии-поселении, полученный по делу об экстремизме и сепаратизме, дополнительное наложенное на нее наказание – запрет преподавать и работать в СМИ два года после освобождения – еще не отбыто. В этой связи она обязана подчиняться требованиям уголовно-исполнительной инспекции.

“Я спокойно к ним в машину прошла – и все, – прокомментировала активистка ОВД-Инфо обвинение в нецензурной брани при задержании. – Я сразу поняла, что они на сутки меня посадят”.

Еще ранее во вторник, до звонка фсиновки Лещенко, к Полюдовой явился оперативник угрозыска Николай Данкевич. Он вручил активистке повестку на некий опрос, назначенный в райотделе полиции на среду.

Между тем, передает “Голос Кубани”, в Краснодаре утром 19 декабря был задержан гражданский активист Виктор Чириков. Пятеро оперативников в гражданском, представившись работниками угрозыска, но не предъявив документы, схватили Чирикова, когда он разговаривал у своего дома со знакомым, и потребовали пройти в их машину “без осложнений”. На просьбу активиста дать ему зайти домой, чтобы одеться и взять документы и мобильник, силовики ответили отказом.

Около полудня жене Чирикова позвонили из полиции и сообщили, что на ее мужа оформлен административный протокол, который будет рассмотрен в суде в среду, и до суда активиста задерживают.

Однако вечером адвокат Алексей Аванесян сообщил на своей ФБ-странице, что Чириков уже арестован – также на трое суток.

Ранее “Грани” выяснили, что 20 декабря, в 100-летнюю годовщину образования ВЧК, Чириков и Полюдова намеревались провести в Краснодаре одиночные пикеты с плакатом “ФСБ, гори в аду!”.

Год назад Чирикова и оппозиционера Алексея Кнедляковского арестовали на 15 суток как участников акции в “день чекиста”, в ходе которой на постамент памятника Дзержинскому было прикреплено деревянное распятие. Активистов обвинили в мелком хулиганстве. При этом сам Чириков причастность к акции не признал, а доказательств, уличающих его, в полицейском протоколе не приводилось.

Кнедляковский вместе со своей женой – художницей Лусинэ Джанян – и их малолетним ребенком летом нынешнего года выехал в Швецию и попросил там политического убежища.

В конце ноября гордума Краснодара единогласно проголосовала за присвоение школе № 32 имени Феликса Дзержинского. 13 декабря Чириков и другие оппозиционеры провели у думы одиночные пикеты с призывами назвать другие школы города в честь Чингисхана, Батыя, а также Генриха Ягоды, Николая Ежова и Лаврентия Берии.