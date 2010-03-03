Понедельник, 18 декабря 2017

Коллегия Верховного суда Чечни под председательством Исы Батаева уменьшила грозненцам Магомеду Тарамову и Джамалаю Тазбиеву, осужденным по сфабрикованному делу о намерении уехать в Сирию и примкнуть к “Исламскому государству”, сроки с пяти до трех лет строгого режима. Об этом сообщила на своей ФБ-странице адвокат политзеков Хава Ахмадова.

Согласно информации на сайте суда, апелляционную жалобу адвокат подавала дважды. Первую из них судья Наталья Межидова 11 октября сняла с рассмотрения. Как можно предположить, причиной стало ходатайство самой Ахмадовой. 26 сентября “Кавказский узел” передавал со ссылкой на юриста, что Старопромысловский райсуд Грозного, где рассматривалось дело политзеков, передал материалы в ВС Чечни, не дав ознакомиться с ними Ахмадовой.

Приговор по делу вынес 5 сентября судья Старопромысловского райсуда Ваха Минцаев. 21-летний Тарамов и 19-летний Тазбиев были объявлены виновными по части 1 статьи 30 – части 2 статьи 208 УК (приготовление к участию в незаконном вооруженном формировании).

Приговор Минцаев огласил в отсутствие защиты. Ни Ахмадову, ни защитника Асет Муцольгову о заседании в нарушение УПК не уведомили.

В прениях сторон прокурор Идрис Асабаев запрашивал для подсудимых семь лет колонии.

Ахмадова накануне прений направила главе Чечни Рамзану Кадырову письмо с просьбой взять рассмотрение дела на личный контроль. Юрист указала на целый ряд нарушений и нестыковок в деле.

Тарамов и Тазбиев, жители грозненского поселка Красная Турбина, были задержаны 27 января. Кадыровцы утверждали, будто молодые люди в июне 2016 года готовились к отъезду в Сирию.

Судебное разбирательство продолжалось с начала июля. В первых числах августа стало известно, что Тарамов и Тазбиев в суде отказались признать вину и сообщили о пытках, которым их подвергали кадыровцы, добиваясь признательных показаний.

16 августа 150 жителей Красной Турбины выступили с обращением к генпрокурору Юрию Чайке. “Мы требуем привлечения к уголовной ответственности незаконно задержавших и пытавших ребят лиц, а также привлечения к уголовной ответственности лиц, фальсифицировавших материалы и доказательства по уголовному делу”, – говорилось в документе.

На другой день Салмана Тарамова и Магомеда Тазбиева, отца и дядю подсудимых, вызвали в грозненский ОП “Старопромысловский” и там избили. Начальник районной криминальной полиции Мамед Магомадов потребовал от родственников арестованных встретиться со спикером чеченского парламента Магомедом Даудовым (Лордом) и замглавы регионального МВД Апти Алаутдиновым. Позже он отвез Тарамова и Тазбиева домой на своей машине, однако вечером обоих вновь забрали в отдел и вновь избили. Вместе с ними в полицию привезли Султана Тарамова, дядю арестованного. Он также подвергся избиению. Отпустили похищенных уже за полночь.

Также 17 августа был задержан и позже отпущен тогдашний адвокат политзеков Владимир Рутковский. После освобождения он сообщил, что молодые люди решили отказаться от его услуг и полностью признать вину.

18-го числа кадыровцы вывезли жителей Красной Турбины к мемориалу Ахмата Кадырова в начале проспекта Путина и вынудили скандировать “Нас ввели в заблуждение!”. Вечером того же дня стало известно о полицейских рейдах в поселке. Силовики вынуждали жителей признать, что они подписали обращение к Чайке, не будучи ознакомлены с содержанием документа.

21 августа “Новая газета” писала о подозрениях Кадырова по адресу ФСБ. Глава Чечни, говорилось в публикации, предполагал, что именно спецслужба инспирировала обращение жителей Красной Турбины к Чайке. По информации издания, несколькими днями раньше Кадыров встретился с начальником УФСБ по Чечне Игорем Хвостиковым и попытался выяснить этот вопрос. Предполагалось, что ответы Хвостикова главу региона не удовлетворили, поскольку далее в ситуацию вмешался директор ФСБ Александр Бортников, а следом – администрация президента. “И вмешалась она, видимо, довольно жестко”, – отмечала “Новая”.