Понедельник, 18 декабря 2017

Уроженец Ингушетии Алисхан Эсмурзиев, арестованный в связи с делом о подготовке взрыва в Казанском соборе Петербурга, после задержания подвергся пыткам. Об этом сообщает “Новая газета” со ссылкой на Максима Камакина, адвоката арестованного.

При задержании, рассказал юрист, Эсмурзиев был избит спецназовцами ФСБ в масках. “Били кулаками по лицу, ребрам, почкам – и дома, и в машине”, – передает издание слова Камакина. Также задержанного били током из электрошокера.

В камере (вероятно, имеется в виду камера ИВС) пытки продолжились, сообщил Камакин. Задержанному прицепляли на ноги клеммы и включали ток, требуя признаться в хранении оружия.

Когда Эсмурзиева 16 декабря повезли в суд на слушания об аресте, наручники ему на руках затянули так, что на запястьях остались шрамы. Камакин сфотографировал эти травмы и обратился с заявлением в прокуратуру.

Камакин добавил, что вместе с Эсмурзиевым жили его жена и малолетняя дочь. “Как любой нормальный человек, он не стал бы хранить оружие в квартире, где они живут”, – заметил адвокат. Между тем силовики с автоматами, вломившись в квартиру подозреваемого, присутствием ребенка не смущались.

В свою очередь, Александр Почуев – адвокат Евгения Ефимова, основного фигуранта дела о терроризме, – отметил целый ряд нестыковок в заявлениях ФСБ. Во-первых, указал юрист, Ефимов был задержан утром 13 декабря – на съемке его задержания, которую распространила спецслужба, на улице светло. Между тем на суде об аресте подозреваемого следователь УФСБ по Петербургу и Ленинградской области Макар Аршинский утверждал, будто фактически Ефимова задержали в 1 час ночи 14-го числа, а первый допрос был проведен в 2:25.

Во-вторых, продолжил Почуев, на видео задержания Ефимов “совершенно спокоен”. “Не оказывает никакого сопротивления. Ни с кем не спорит. Это вызывает сомнения”, – заметил юрист.

В-третьих, среди взрывчатки, хранение которой приписывается Ефимову, упоминается пероксид ацетона. “Дети им часто взрывают игрушки, – заметил Почуев. – Это не какое-то сверхсекретное вещество. Но, как мне объяснили специалисты, его очень сложно хранить: может сдетонировать в любой момент. Странно использовать для теракта именно его”.

Наконец, указал адвокат, “парню едва исполнилось 18 лет, а его выдают за лидера подпольного бандформирования”. “Чтобы в таком возрасте стать им, надо быть очень выдающимся, что в ситуации с Женей – маловероятно, – прокомментировал ситуацию защитник. – Скорее всего, на данный момент кому-то выгодно сделать его крайним”.

Ефимов дает признательные показания, добавил Почуев, однако нельзя исключить, что это самооговор.

Анализируя распространенную ФСБ видеозапись с показаниями Ефимова, “Новая” отмечает наличие монтажной склейки, а также указывает, что само заявление подозреваемого “похоже на плохо заученную речь”.

Хотя ФСБ сообщала, что по делу о терроризме задержаны семь человек, арестованы по нему лишь двое: Ефимов и 23-летний уроженец Казахстана с российским гражданством Антон Кобец. Что касается Эсмурзиева, а также уроженца Дагестана Шамиля Омаргаджиева и гражданина Таджикистана Фируза Калавурова, то спецслужба почти сразу отказалась от идеи привлечь их по делу о теракте. Эсмурзиеву и Омаргаджиеву вменены незаконный оборот оружия, а Калавурову – незаконный оборот взрывчатки. Дела против них ФСБ передала на расследование в полицию. В отличие от Ефимова и Кобца, Эсмурзиев, Омаргаджиев и Калавуров не признают вину, заявляя, что оружие и взрывчатку им подбросили. Обвинения никому из пятерых пока не предъявлены.

Между тем сведений о судьбе еще двух задержанных по-прежнему нет; неизвестны даже их имена. “Новая” не исключает, что их вовсе не стали привлекать по делу и отпустили.

Между тем после сообщения о задержаниях в Петербурге ФСБ провела обыски еще в 14 регионах у 44 человек. Сообщалось, что изъяты 148 единиц огнестрельного оружия, в том числе ручной пулемет, 10 автоматов, 11 пистолетов-пулеметов, 100 пистолетов и револьверов, – а также свыше 10 килограмм взрывчатки и запалы. Обвинений в регионах также пока никому не предъявлено.

В этой связи “Новая” напомнила о деле, которое петербургский главк ФСБ открыл накануне президентских выборов 2008 года. Тогда три человека были арестованы по обвинению в подготовке убийства посредством взрыва тогдашнего губернатора города Валентины Матвиенко. За компоненты бомбы выдавались, в частности, лимонная кислота, пероксид водорода и огородные одобрения. Однако присяжные оправдали обвиняемых. После этого фигурантам дела были выплачены миллионные компенсации.

Между тем с 2009 года дела о терроризме исключены из подсудности суда присяжных.