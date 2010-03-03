Понедельник, 18 декабря 2017

Лефортовский райсуд Москвы арестовал гражданина Норвегии Фроде Берга, сообщает “Росбалт”со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Норвежцу предъявлены обвинения по статье 276 УК (шпионаж).

“Его взяли, что называется, с поличным при получении документов, содержащих секретные сведения”, – заявил источник. По его словам, документы, касающиеся российского военно-морского флота, Бергу передавал гражданин России Алексей Житнюк.

30 ноября Лефортовский райсуд арестовал Житнюка на два месяца, до 29 января 2018 года. Ему инкриминируется совершение преступления по статье 275 УК (государственная измена). “Защита уже обжаловала данное решение, но дата рассмотрения апелляционной жалобы в Мосгорсуде пока не назначена”, – сообщила 12 декабря пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

Источник в правоохранительных органах сообщил “Росбалту, что Житнюк был задержан сотрудниками ФСБ в результате специальной операции. “В ходе наблюдения за Житнюком были задокументированы факты передачи им сведений, содержащих гостайну, представителям одной из западных спецслужб, – рассказал источник. – Конечным получателем этих сведений являлось Центральное разведывательное управление США”. По словам источника, переданная Житнюком информация касалась военно-морского флота.

При этом источник рассказал, что в последние месяцы ФСБ зафиксировала возросшую активность спецслужб США как в России, так и в странах Европы и бывшего СССР, где также ведется сбор информации, касающейся России.

Количество “шпионских” дел в России увеличивается. 11 декабря Мосгорсуд приговорил эстонского бизнесмена Райво Суси к 12 годам строгого режима по статье 276 УК. Слушания проходили в закрытом режиме, на дело был наложен гриф “совершенно секретно”. В чем именно обвиняли предпринимателя, неизвестно. Его адвокат Анатолий Толпегин рассказывал, что инкриминируемое эстонцу преступление “имело место в 2004-2007 годах”.