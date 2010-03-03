Понедельник, 18 декабря 2017

В Госдуму внесен законопроект, предполагающий признание физических лиц средствами массовой информации – “иностранными агентами”. Документ опубликован на сайте нижней палаты.

Авторы законопроекта – вице-спикер Госдумы единорос Петр Толстой, председатель думского комитета по информационной политике справорос Леонид Левин и члены Совфеда Андрей Клишас и Людмила Бокова.

Норму о признании физических лиц СМИ-”агентами” предлагается включить в статью 6 закона о СМИ.

Также законопроект вносит в законы о СМИ и об информации ряд поправок, уточняющих положения ноябрьского закона о СМИ-”агентах”. В частности, закон о СМИ дополняется статьей 25.1, которая устанавливает, что “агенты” обязаны в течение месяца с момента признания таковыми учредить российское юридическое лицо. Любые публикации “агентов” эта же статья обязывает сопровождать соответствующим указанием. В статью 27 закона о СМИ добавляется норма, обязывающая сообщать о статусе “агента” и в выходных данных изданий.

Поправки предусмотрены и в закон об информации. В частности, в него предлагается включить статью 10.6, которая в числе прочего обязывает СМИ, не являющиеся “агентами”, при перепечатке публикаций “агентов” снабжать эти материалы соответствующими пометками.

Также в закон включается статья 15.9. Она в частности устанавливает, что “агентам”, которых суд объявил виновными в нарушении порядка деятельности, направляется уведомление с требованием в срок от 15 дней устранить нарушение. Если же редакция проигнорирует это требование, сайт СМИ должен быть заблокирован.

Пояснительная записка к законопроекту лишь пересказывает его содержание, но не сообщает, в чем смысл признания физических лиц СМИ-”агентами”.

Закон о СМИ – “иностранных агентах” был в спешном порядке принят в середине ноября в ответ на меры Вашингтона в отношении RT и Sputnik – российских пропагандистских медиа, действующих в США. 25 ноября Владимир Путин подписал закон.

5 декабря Минюст объявил “агентами” первые девять СМИ. Это “Голос Америки”, “Радио Свобода” и семь отдельных проектов последней: “Настоящее время”, “Фактограф”, “Крым.Реалии”, “Кавказ.Реалии”, “Сибирь.Реалии”, “Idel.Реалии” и Azatlıq Radiosı.