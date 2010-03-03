Среда, 20 декабря 2017

Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию “Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина”. Об этом сообщает Центр новостей ООН.

За принятие документа было подано 70 голосов при 76 воздержавшихся. Против резолюции проголосовали 26 стран. Это Россия, Армения, Белоруссия, Боливия, Бурунди, Венесуэла, Зимбабве, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Камбоджа, Китай, КНДР, Куба, Мньяма, Никарагуа, Сербия, Сирия, Судан, Таджикистан, Узбекистан, Уганда, Филипины, Эритрея и ЮАР.

В преамбуле резолюции говорится об осуждении “временной оккупации Россией части территории Украины – Автономной Республики Крым и города Севастополя” и подтверждается непризнание аннексии.

В документе осуждаются “нарушения, ущемления прав человека, дискриминационные меры и практика в отношении жителей временно оккупированного Крыма, в том числе крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам, со стороны российских оккупационных властей”, а также “незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму”.

Резолюция также содержит требование соблюдения Россией “обязательств по международному праву в отношении уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации”. Москву призывают “полностью и незамедлительно выполнить постановление Международного Суда от 19 апреля 2017 года о временных мерах по иску Украины против Российской Федерации”, в том числе отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.

На том же пленарном заседании Генассамблея приняла предложенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В документе подчеркивается, что все государства должны запретить любое “чествование нацистского режима”. Как и в ноябре при голосовании в Третьем (гуманитарном) комитете, против этой резолюции выступили США и Украина. За документ проголосовали представители 133 стран. Еще 49 государств, в том числе Германия, Польша, Франция, Швеция и другие страны Европейского союза при голосовании воздержались.

1 ноября проект резолюции об аннексированном Крыме внесла в ООН Украина. Соавторами документа выступили 34 страны. 14 ноября этого года резолюцию одобрил Третьим комитет Генассамблеи. Там за него проголосовали делегации 71 страны, 77 воздержались и 25 проголосовали против.

20 декабря прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию о положении с правами человека в Крыму. Россия была обозначена в тексте документа как “оккупирующая держава”, а Крым – как “временно оккупированная” территория. В резолюции осуждались нарушения прав “крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам”. В документе осуждались “ущемления прав человека и дискриминационные меры” со стороны “российских оккупационных властей” на аннексированном полуострове. Предложенную Украиной резолюцию поддержали 70 государств. Против голосовали представители 26 стран. 77 государств при голосовании воздержались.

19 апреля Международный суд ООН в Гааге обязал Россию отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа и снять иные ограничения на представительство крымскими татарами своих интересов. Это одна из обеспечительных мер, принятых судом на время рассмотрения иска Киева к Москве в части нарушения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Другой мерой стало возложение на Россию обязанности восстановить в аннексированном Крыму обучение на украинском языке.

“На данный момент суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические украинцы в Крыму пребывают в уязвимом положении”, – пояснялось принятие таких мер в решении суда.