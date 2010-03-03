Понедельник, 18 декабря 2017

В президиуме Российской академии наук хотят ликвидировать Институт научной информации по общественным наукам. Об этом сообщает главный научный сотрудник Института Европы РАН Юрий Борко, более 20 лет проработавший в ИНИОНе.

Заседание прошло 15 декабря. “Несколько членов Президиума, а также представителей институтов почти в унисон заявили, что не знают, чем занимается ИНИОН, и необходимость в его существовании как центра научной информации в области общественных наук отпала”, – рассказал Борко. В поддержку института высказались лишь двое выступавших.

При этом на заседание первоначально не позвали бывшего директора ИНИОНа академика Юрия Пивоварова, который сейчас занимает пост научного руководителя этого института. По словам Борко, Пивоваров получил приглашение лишь после того, как лично связался с президентом РАН Александром Сергеевым и сказал, что “обсуждать судьбу ИНИОНа без участия человека, который 17 лет был его директором и остается научным руководителем, просто недопустимо”.

Однако Сергеев, приехавший к середине заседания, заявил, что намерен лично разобраться в сложившейся ситуации. Он пригласил академика Пивоварова на встречу, которая должна пройти в понедельник. “Никакого окончательного решения этот разговор не принесет, но он сохраняет и, может быть, немного укрепляет надежду”, – отметил Борко.

Вечером 30 января 2015 года в здании ИНИОНа на Нахимовском проспекте начался пожар, который продолжался всю ночь. Огнем было охвачены 2 тысячи квадратных метров. На 1 тысяче квадратных метров произошло обрушение кровли. Возгорание было локализовано, но пожарным долго не удавалось потушить огонь. Отдельные очаги горения сохранялись до утра 2 февраля.

Более 5 миллионов экземпляров научных изданий, хранившихся в институтском фонде, были утрачены. Практически половина из них не подлежит восстановлению.

В сентябре прошлого года градостроительно-земельная комиссия Москвы приняла решение о восстановлении и реконструкции сгоревшего здания ИНИОНа. Чиновники заверили, что после завершения работ здание сохранит свой функционал и будет использоваться для научной деятельности. Между тем за несколько месяцев до этого коллектив ИНИОНа выразил беспокойство проектом реконструкции. Имевшийся в их распоряжении проект восстановления фондохранилища не соответствовал объемам фондов библиотеки.

Временно ИНИОН разместили в здании на улице Кржижановского. Однако 27 июля стало известно, что институт получил от “Управления спецзданиями” ФАНО предписание покинуть это помещение. В письме на имя директора ИНИОНа Ильи Зайцева утверждалось, что здание, построенное в 1954 году, нуждается в срочном капитальном ремонте. Отмечалось, что комиссия с участием представителей ФСБ, МВД и Росгвардии обнаружила “опасные участки и критические элементы объекта, которые не позволяют находиться в здании третьим лицам”. Куда именно должен переехать ИНИОН, в документе не говорилось.

На собрании трудового коллектива ИНИОНа ученые переезжать отказались. По словам ведущего научного сотрудника института Ольги Киянской, агентство потребовало, чтобы институт переехал в помещение Всероссийского института научно-технической информации (ВИНИТИ), которое не подготовлено для того, чтобы принять ИНИОН. В ИНИОН опасаются, что в будущем институт могут объединить с ВИНИТИ.

2 августа в ФАНО заявили, что ИНИОН не будут переселять из здания на улице Кржижановского до согласования с руководством института графика переезда. 11 декабря в агентстве сообщили, что решение о переезде пока не принято. При этом управляющая компания требует освободить здание до 9 января.

ИНИОН – крупнейший в стране научный центр в области социальных и гуманитарных наук. В его библиотеке насчитывается около 14,8 миллиона книг на древних, современных восточных, европейских и русском языках, в том числе редкие издания XVI – начала XX веков. В библиотеке имеются самые полные, а в отдельных случаях единственные в России собрания документов Лиги наций, ООН и ЮНЕСКО, парламентские отчеты США (с 1789 года), Англии (с 1803 года), Италии (с 1897 года) и одна из крупнейших в России коллекций книг на славянских языках.