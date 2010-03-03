Вторник, 19 декабря 2017

Политик Дмитрий Гудков решил отозвать заявку на проведение митинга в защиту избирательных прав граждан на проспекте Академика Сахарова 24 декабря, сообщает “Дождь”. Причиной стала просьба глава Красносельского округа Москвы Ильи Яшина, который в тот же день собирается провести “День свободных выборов” в формате муниципального праздника в Лермонтовском сквере.

“Никакого спойлерского мероприятия никто не предлагал делать. Я хотел сделать большой общегородской митинг, понимая что в этой ситуации у нас есть возможность додавить мэрию. Потому что когда мэрия чувствует силу, она всегда идет на уступки, – сказал Гудков. – Я не понимаю, почему он (Яшин. – Ред.) отказывается от этой возможности. Мы можем провести большой митинг на проспекте Сахарова, мы можем пригласить туда Алексея Навального и всех остальных, кто пожелает там выступить. Мы можем потребовать честных и конкурентных выборов. Но если Красносельский совет депутатов этого не хочет, и эта опция не нужна депутатам – нет проблем. Завтра утром я свою заявку отзываю”.

Заявку на пятитысячный митинг Гудков подал во вторник. Уже через несколько часов в мэрии согласовали мероприятие.

По словам Яшина, в Общественной палате Москвы ему от имени мэрии предложили отменить решение совета депутатов о проведении “Дня свободных выборов” и присоединиться к митингу на проспекте Сахарова. “Моя позиция: решение нашего совета депутатов о проведении праздника правомочно, так как принято в соответствии с законом и соблюдением процедур. Отказ от него фактически будет означать добровольный отказ нами от своих полномочий в пользу мэрии – это неприемлемо. Речь ведь идет не только о мероприятии 24 декабря: мы отстаиваем права местного самоуправления в целом. Прогнут нас сегодня – завтра это станет повсеместной практикой”, – написал Яшин.

При этом политик отметил, что если мэрия предложит “перенести праздник на более удобную площадку на проспекте Сахарова”, совет депутатов рассмотрит этот вариант.

“Что касается заявки Гудкова на митинг, то я не считаю его провокатором, конечно, и верю в искреннее желание помочь в разрешении конфликта. Но с моей точки зрения, чиновники пытаются его использовать против нас в своих политических целях. Поэтому я прошу Диму отозвать заявку”, – отметил Яшин.

28 ноября Совет депутатов муниципального округа Красносельский утвердил проведение “Дня свободных выборов” на Лермонтовской площади 24 декабря. Согласно закону “О местном самоуправлении в городе Москве”, устройство местных праздников относится к вопросам местного значения муниципального округа.

13 декабря заместитель префекта Центрального административного округа столицы Сергей Травкин отправил Яшину письмо, в котором говорилось, что из-за несоблюденных сроков подачи уведомления и отсутствия необходимого пакета документов “проведение мероприятия не согласовано”. Чиновник сослался на распоряжение мэра, хотя праздничные мероприятия, которые проводят органы местного самоуправления в Москве, не регулируются городскими властями и не требуют их согласования.

В тот же день глава департамента общественной безопасности Москвы Владимир Черников назвал “День свободных выборов” незаконным и “определенного рода провокацией”. Черников заявил, что организаторы планируемого районного праздника якобы должны были уведомить о нем органы власти как минимум за месяц.

Тогда же Яшин обратился к столичному прокурору с просьбой вынести предостережение Черникову и Травкину за попытки сорвать “День свободных выборов”.

На другой день Мещанская межрайонная прокуратура отправила главе Красносельского совета депутатов уведомление о недопустимости проведения “фактически несанкционированного митинга под видом районного праздника”.

18 декабря Яшин заявил, что подаст в суд на мэра Москвы. “Нет сомнений, что за попыткой наглого вмешательства в наши полномочия стоит лично Сергей Собянин, – отмечает Яшин. – Полагаю, таким образом он рассчитывает лишний раз показать свою лояльность Владимиру Путину, пресекая любые независимые мероприятия в день официального выдвижения президента на новый срок”. По мнению политика, запретом “Дня свободных выборов” московский мэр “рискует подложить Путину большую свинью”, поскольку возможные задержания на мероприятии станут “сомнительным стартом избирательной кампании главы государства”.

В понедельник Яшин провел у Центризбиркома одиночный пикет в знак протеста против ограничения полномочий органов местного самоуправления. По его словам Яшина, он просит главу ЦИКа Эллу Памфилову “связаться с Сергеем Собяниным и напомнить ему о правах местного самоуправления и недопустимости вмешиваться в наши полномочия”.