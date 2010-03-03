Вторник, 19 декабря 2017

Министерство торговли США объявило о включении в санкционный список двух российских компаний – ОКБ “Новатор” и ФНПЦ “Титан-Баррикады”. Об этом говорится в документе, опубликованном в федеральном реестре США, сообщает ТАСС.

Власти США сочли, что эти компании, участвовавшие в создании крылатой ракеты наземного базирования 9М729, “угрожают национальной безопасности или выступают против интересов в сфере внешней политики” США.

“Эти предприятия производили для министерства обороны России крылатые ракеты наземного базирования и самоходные ракетные установки. Их дальность нарушает параметры Договора о ракетах средней и меньшей дальности”, – отмечается в сообщении. Компании попадают в список Export Administration Regulations (EAR), который подразумевает дополнительные требования к лицензированию экспорта, реэкспорта и перевозкам внутри страны.

8 декабря президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции в отношении России за нарушение договора РСМД. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации, под ограничительные меры попадут российские компании, которые “оказывали технологическое содействие” в разработке запрещенных договором крылатых ракет. По словам источника, эти санкции должны “изменить экономические планы” российских властей и показать, что в Вашингтоне всерьез относится к нарушения договора РСМД.

Кроме того, отметил источник, Пентагон начнет исследования и разработки по новой наземной ядерной крылатой ракете, которая разрешена в соответствии с договором. Эта поправка была утверждена в утвержденном недавно оборонном бюджете страны.

В тот же день Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором отверг обвинения Москвы в нарушении Вашингтоном договора РСМД. В документе отмечается, что Россия отказалась вступать в дискуссию о своих ракетных системах, запрещенных договором. Вместо этого Москва “решила отвлечь внимание от претензий” США, выдвинув встречные обвинения.

В качестве примера российская сторона приводила три существующих вида американских вооружений: систему противоракетной обороны Aegis Ashore, баллистические ракеты, используемые в качестве целей во время испытаний и несущие вооружение беспилотные летательные аппараты. Однако ни одна из этих систем не попадает под ограничения, накладываемые договором РСМД, подчеркнули в Госдепе.

“Соединенные Штаты постоянно привлекали российских официальных лиц к участию в многочисленных мероприятиях, включая Специальную верификационную комиссию в рамках РСМД, объясняя, почему действия США полностью соответствуют условиям Договора”, – отмечается в заявлении.

В июле 2014 года тогдашний президент США Барак Обама направил Владимиру Путину письмо с обвинениями в нарушении договора о РСМД. В апреле 2015-го в Госдепартаменте пригрозили “принять меры” к России, если та продолжит нарушать договор.

В марте в Пентагоне заявили, что Россия развернула наземную крылатую ракету, проигнорировав тем самым “дух и смысл” договора РСМД. “Система представляет опасность для большинства наших объектов в Европе, и мы уверены, что россияне намеренно развернули ее, чтобы угрожать НАТО и объектам, относящимся к его зоне ответственности”, – сказал на слушаниях в комитете по обороне Палаты представителей США заявил зампред Объединенного комитета начальников штабов генерал ВВС Пол Сельва.

8 июля председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Эд Ройс внес поправку в проект бюджета о национальной обороне на 2018 год о введении новых санкций в отношении России за нарушение договора РСМД. “В течение многих лет Владимир Путин явно игнорирует обязательства России по договору о РСМД. Недавнее развертывание им запрещенных ракет с ядерным оружием представляет собой серьезную угрозу интересам национальной безопасности США. Это еще один пример российской агрессии, которая подрывает глобальную стабильность”, – говорилось в заявлении Ройса.

20 сентября российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в сохранении договора РСМД, но подозревает США в нарушении его положений. “У нас есть подозрения как минимум по трем позициям в том, что у американцев создаются боевые системы, которые нарушают или могут нарушить обязательства, взятые по Договору. Мы честно предъявили свои озабоченности, американцы тоже предъявляют нам претензии, но не могут конкретно обосновать, что их встревожило”, – сказал министр.