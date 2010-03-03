Понедельник, 18 декабря 2017

Под Нарьян-Маром в результате крушения самолета Ан-2 погибли четыре человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой региональное управление СКР. На борту находились 11 пассажиров и двое членов экипажа.

“По предварительной информации, телесные повреждения различной степени тяжести получили 13 лиц, находившихся на борту самолета, в том числе четыре человека погибли”, – говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе администрации НАО, на борту находились сотрудники управления МВД по Ненецкому автономному округу и руководитель департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО Сергей Андриянов. В пресс-службе уточнили, что среди жертв аварии – малолетний ребенок. У двоих пострадавших диагностирован перелом позвоночника

Самолет должен был выполнить плановый рейс в заполярный поселок Харута. В качестве основной версии крушения Ан-2 рассматривается отказ техники при наборе высоты, с которым экипаж не смог справиться в воздухе. “Предварительно, во время набора высоты отказали элементы механизации или системы управления, самолет дал крен, а пилот не сумел выровнять машину”, – рассказал источник Интерфакса.

В местном авиаотряде, которому принадлежал самолет, сообщили, что разбившийся Ан-2 был приобретен в прошлом году. Управлявший им 40-летний пилот имел большой опыт работы в полярной авиации.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц).

Ан-2 – поршневой однодвигательный биплан, первая разработка конструкторского бюро под руководством Олега Антонова. 31 августа 1947 года прототип Ан-2, имевший тогда обозначение СХА-1, впервые поднялся в небо. 23 августа 1948 года самолет под обозначением Ан-2 был принят на вооружение ВВС и на снабжение гражданского воздушного флота. Серийное производство началось в 1949 году.

Ан-2 используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, пассажирский самолет и состоит на вооружении ВВС многих стран. Ан-2 производился в СССР (до 1971 года), Польше (до 2002 года) и продолжает выпускаться в КНР. Занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который выпускается уже более 60 лет. Всего было построено более 18 тысяч машин. В России сейчас есть 1580 самолетов Ан-2, из них более 300 пригодны к эксплуатации.