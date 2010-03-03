Вторник, 19 декабря 2017

В Ставрополе силовики убили мужчину, взорвавшего гранату в квартире многоэтажного жилого дома на улице 50-летия ВЛКСМ. Об этом сообщает Интерфакс.

“Сначала соседи подумали, что произошел взрыв бытового газа и вызвали спасателей. Однако из квартиры кричали “не подходи, убью”. На место выехал СОБР Росгвардии”, – рассказал источник агентства в правоохранительных органах.

При взрыве никто не пострадал. Из дома в связи с инцидентом эвакуировали 65 человек, в том числе 15 детей. Их временно разместили в соседнем лицее. Глава Ставрополя Андрей Джатдоев сообщил, что речь идет о приезжем, снявшем квартиру в многоэтажке.

На предложение сдаться мужчина отказался и был убит в перестрелке. “Мужчина был 25-летним жителем из КЧР и предположительно являлся членом недавно ликвидированной зеленчукской группы боевиков. Видимо, он мастерил взрывное устройство. Все обстоятельства выясняются”, – заявил источник. Сообщается, что в квартире было найдено СВУ мощностью 5 кг в тротиловом эквиваленте.

В понедельник в Карачаево-Черкесии в дачном поселке на южной окраине станицы Зеленчукской – центра Зеленчукского района – спецназ ФСБ и Росгвардия убили пятерых участников вооруженного подполья. Как утверждали в Национальном антитеррористическом комитете, погибшие принесли присягу “Исламскому государству” и планировали теракты “в местах массового скопления людей”. Среди был убитых командир отряда.

В 9:30 понедельника в Зеленчукском районе был введен режим контртеррористической операции. Силовики объявили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Подозреваемых блокировали в полуразрушенном доме. Из соседних домов людей эвакуировали, заявили в НАК. На месте боя, как утверждается, найдены автоматы и патроны, а также самодельная бомба. Потерь среди силовиков и гражданского населения нет, говорилось в сообщении.