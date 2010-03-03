Понедельник, 18 декабря 2017

Верховный суд почти вдвое снизил срок наказания бывшему руководителю антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Денису Сугробову, осужденному ранее на 22 года за организацию преступного сообщества и превышение полномочий. Об этом сообщает Интерфакс.

“Приговор Московского городского суда от 27 апреля изменить, – говорится в решении ВС. – Назначить Сугробову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима”.

Верховный суд также снизил сроки офицерам МВД, осужденным по этому уголовному делу: Салавату Муллаярову, Евгению Шерманову и Ивану Косоурову до 10 лет, Виталию Чередниченко и Андрею Назарову до 9 лет и 6 месяцев, Сергею Борисовскому до 9 лет, Сергею Пономареву до 8 лет лишения свободы. Срок предпринимателю Игорю Скакунову также снижен с 4 лет до 3 лет и 6 месяцев.

Дело ГУЭБиПК засекречено, поэтому мотивы решения ВС не сообщаются.

27 апреля судья Мосгорсуда Елена Гученкова генерал-лейтенанта Дениса Сугробова к 22 годам строгого режима. Он также был лишен генеральского звания, а после освобождения ему в течение пяти лет запрещено работать в правоохранительных структурах.

Полицейский был признан виновным по части 3 статьи 210 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), пункту “в” части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и части 3 статьи 33 – статье 304 УК (организация провокации взятки).

Одновременно с бывшим начальником ГУЭБиПК судили еще девять граждан, в том числе его покойного заместителя генерал-майора Бориса Колесникова: родственники Колесникова отказались от прекращения его преследования в связи со смертью – по нереабилитирующему основанию. Семеро других чиновников ГУЭБиПК получили от 17 до 20 лет строгого режима, также с лишением офицерских званий. Бизнесмену Игорю Скакунову дали 4 года строгого режима. Колесников тоже посмертно объявлен виновным.

Никто из подсудимых вину не признал. Ранее сообщалось, что Муллаяров и Косоуров заключили досудебные соглашения с прокуратурой, причем последнему смягчили меру пресечения. Однако в дальнейшем эти сделки были расторгнуты.

Дело против Сугробова и других фигурантов было возбуждено в феврале 2014 года. Основных подозреваемых арестовали. 16 июня 2014-го Колесников погиб, выпав из окна центрального главка СКР. По официальной версии, арестованный покончил с собой. Между тем в окружении Колесникова настаивали, что его убили.

В основном деле ГУЭБиПК был 21 эпизод, датируемый временем с ноября 2013 до февраля 2014 года. Наиболее громкий из эпизодов – провокация замначальника 6-й службы управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина на получение взятки.

По информации РБК, незадолго до задержания у Сугробова возник конфликт с первым замначальника УСБ ФСБ генералом Олегом Феоктистовым.

Ранее были вынесены приговоры ряду других фигурантов. 10 сентября 2014 года один из фигурантов дела – бизнесмен Сергей Ласкин, заключивший досудебное соглашение с прокуратурой, – получил три года условно за пособничество в превышении полицейскими должностных полномочий. 3 декабря того же года бывший старший оперативник ГУЭБиПК Максим Назаров, также пошедший на досудебное соглашение, был осужден к пяти годам строгого режима по обвинению в провокации взятки.

27 апреля 2015 года бывший замначальника управления “Б” ГУЭБиПК Алексей Боднар получил пять с половиной лет строгого режима по статьям 286 и 304 УК. В августе 2015-го еще двух оперативников, Руслана Чухлиба и Сергея Пирожкова, осудили к четырем с половиной и четырем годам общего режима соответственно по статьям 210 и 286.