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Верховный суд смягчил приговор экс-главе антикоррупционного главка МВД Сугробову

Понедельник, 18 декабря 2017

Верховный суд почти вдвое снизил срок наказания бывшему руководителю антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД Денису Сугробову, осужденному ранее на 22 года за организацию преступного сообщества и превышение полномочий. Об этом сообщает Интерфакс.

“Приговор Московского городского суда от 27 апреля изменить, – говорится в решении ВС. – Назначить Сугробову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима”.

Верховный суд также снизил сроки офицерам МВД, осужденным по этому уголовному делу: Салавату Муллаярову, Евгению Шерманову и Ивану Косоурову до 10 лет, Виталию Чередниченко и Андрею Назарову до 9 лет и 6 месяцев, Сергею Борисовскому до 9 лет, Сергею Пономареву до 8 лет лишения свободы. Срок предпринимателю Игорю Скакунову также снижен с 4 лет до 3 лет и 6 месяцев.

Дело ГУЭБиПК засекречено, поэтому мотивы решения ВС не сообщаются.

27 апреля судья Мосгорсуда Елена Гученкова генерал-лейтенанта Дениса Сугробова к 22 годам строгого режима. Он также был лишен генеральского звания, а после освобождения ему в течение пяти лет запрещено работать в правоохранительных структурах.

Полицейский был признан виновным по части 3 статьи 210 (организация преступного сообщества с использованием служебного положения), пункту “в” части 3 статьи 286 (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и части 3 статьи 33 – статье 304 УК (организация провокации взятки).

Одновременно с бывшим начальником ГУЭБиПК судили еще девять граждан, в том числе его покойного заместителя генерал-майора Бориса Колесникова: родственники Колесникова отказались от прекращения его преследования в связи со смертью – по нереабилитирующему основанию. Семеро других чиновников ГУЭБиПК получили от 17 до 20 лет строгого режима, также с лишением офицерских званий. Бизнесмену Игорю Скакунову дали 4 года строгого режима. Колесников тоже посмертно объявлен виновным.

Никто из подсудимых вину не признал. Ранее сообщалось, что Муллаяров и Косоуров заключили досудебные соглашения с прокуратурой, причем последнему смягчили меру пресечения. Однако в дальнейшем эти сделки были расторгнуты.

Дело против Сугробова и других фигурантов было возбуждено в феврале 2014 года. Основных подозреваемых арестовали. 16 июня 2014-го Колесников погиб, выпав из окна центрального главка СКР. По официальной версии, арестованный покончил с собой. Между тем в окружении Колесникова настаивали, что его убили.

В основном деле ГУЭБиПК был 21 эпизод, датируемый временем с ноября 2013 до февраля 2014 года. Наиболее громкий из эпизодов – провокация замначальника 6-й службы управления собственной безопасности ФСБ Игоря Демина на получение взятки.

По информации РБК, незадолго до задержания у Сугробова возник конфликт с первым замначальника УСБ ФСБ генералом Олегом Феоктистовым.

Ранее были вынесены приговоры ряду других фигурантов. 10 сентября 2014 года один из фигурантов дела – бизнесмен Сергей Ласкин, заключивший досудебное соглашение с прокуратурой, – получил три года условно за пособничество в превышении полицейскими должностных полномочий. 3 декабря того же года бывший старший оперативник ГУЭБиПК Максим Назаров, также пошедший на досудебное соглашение, был осужден к пяти годам строгого режима по обвинению в провокации взятки.

27 апреля 2015 года бывший замначальника управления “Б” ГУЭБиПК Алексей Боднар получил пять с половиной лет строгого режима по статьям 286 и 304 УК. В августе 2015-го еще двух оперативников, Руслана Чухлиба и Сергея Пирожкова, осудили к четырем с половиной и четырем годам общего режима соответственно по статьям 210 и 286.