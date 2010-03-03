Понедельник, 18 декабря 2017

В Хельсинки полиция провела обыск у журналистки Лауры Халминен – автора статьи о слежке финской разведки за руоссийской армией. Обыск прошел в минувшее воскресенье, сообщает издание Helsingin Sanomat, опубликовавшее расследование.

Следственные действия проводились без судебного ордера. Как рассказала Халминен, перед приходом силовиков она разбила молотком жесткий диск своего компьютера, на котором хранились данные, которые позволили бы полиции установить ее информатора. Это вызвало небольшое задымление, из-за чего пришлось вызвать пожарных.

Обыск длился четыре часа. Полицейские изъяли у журналистки личный и редакционный телефоны, компьютер, iPad и USB-накопители.

Накануне стало известно, что из-за статьи Халминен Центральная уголовная полиция Финляндии открыла дело о разглашении секретных сведений.

Расследование Helsingin Sanomat вышло днем ранее. Оно основывалось в частности на секретных документах, в том числе изданных 10 лет назад.

Как говорилось в статье, исследовательский институт в Тиккакоски, пригороде города Йювяскюля – административного центра ляни Центральная Финляндия, – ведет “тщательный мониторинг передвижения российских вооруженных сил”, фиксируя как минимум перемещения войск на территории бывшего Ленинградского военного округа. Институт, сообщалось в расследовании, “фиксирует и изучает электромагнитное излучение” военной техники и построек, чтобы создать “электронный снимок оценки войск, задач и изменений на российской территории”.

Также, передавала Helsingin Sanomat, во второй половине 2000-х годов в институте изучали возможность установить различные системы слежения на российский газопровод “Северный поток”, проходящий по дну Балтийского моря.

Информация института направляется как руководителями Минобороны, так и президенту и другим высшим чиновникам государства, говорилось в расследовании.

После сообщения об открытии дела управляющий редактор Helsingin Sanomat Эса Мякинен прокомментировал публикацию статьи. В Финляндии, заметил он, готовится новый закон о разведке, который расширит полномочия спецслужб. В частности, институту в Тиккакоски будет разрешено контролировать межграничный интернет-трафик. Это, указал Мякинен, нарушит конституционное право граждан на конфиденциальность личной информации.

“Знают ли иностранные спецслужбы о том, что разведка уже следит не только за финнами? Должны ли граждане Финляндии знать хотя бы ту же информацию?” – заметил журналист.