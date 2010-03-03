Воскресенье, 17 декабря 2017

В Карачаево-Черкесии в дачном поселке на южной окраине станицы Зеленчукской – центра Зеленчукского района – спецназ ФСБ и Росгвардия убили пять участников вооруженного подполья. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Как утверждается, погибшие принесли присягу “Исламскому государству” и планировали теракты “в местах массового скопления людей”. Заявляется, что, по предварительным данным, среди убитых командир отряда. Проводится опознание погибших.

В 9:30 понедельника в Зеленчукском районе был введен режим контртеррористической операции. Силовики объявили высокий (желтый) уровень террористической опасности. Подозреваемых блокировали в полуразрушенном доме. Из соседних домов людей эвакуировали, заявляет НАК.

Потерь среди силовиков и гражданского населения нет, говорится в сообщении.

На месте боя, как утверждается, найдены автоматы и патроны, а также самодельная бомба.

Как отмечает “Кавказский узел”, режим КТО вводится в Карачаево-Черкесии впервые почти за два года. Предыдущий раз контртеррористическую операцию объявляли 24 декабря 2015 года в северных кварталах Черкесска – столицы региона, – а также в ряде населенных пунктов Адыге-Хабльского и Прикубанского районов. Тогда в дачном поселке были убиты три человека, объявленных участниками подполья.

Бóльшая часть Зеленчукского района приходится на предгорья и горы. На юге район граничит с территориями Грузии, фактически находящимися под контролем не признанной международным сообществом Абхазии. Зеленчукская расположена в центре района, сравнительно далеко от границы.

В воскресенье бой прошел в ауле Губден Карабудахкентского района Дагестана. Силовики убили трех человек; одного из них предварительно опознали как командира подполья Алигаджи Хамутаева. Как передает “Черновик”, в доме, где укрывались убитые, нашли удостоверение депутата районного собрания Магомедхабиба Касимова. Как рассказал источник издания в правоохранительных структурах, Касимов был в числе убитых силовиками и, по некоторым данным, дом принадлежал именно ему.