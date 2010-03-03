Понедельник, 18 декабря 2017

В 20 городах России организованы инициативные группы за выдвижение Алексея Навального кандидатом в президенты страны. Об этом политик сообщил в своем блоге.

Утром в понедельник, написал Навальный, во всех 20 городах были поданы соответствующие уведомления в соответствии со статьей 34 закона о выборах президента.

Группы были созданы после того, как ЦИК в ночь на воскресенье официально объявила о назначении выборов на 18 марта 2018 года. “Это означает, что сегодня — первый день избирательной кампании”, – пояснил Навальный.

“Сейчас очень важный момент, – заметил кандидат. – Путин, его ЦИК и его суды станут показывать нам на белое и говорить “черное”. Нас будут пытаться убедить в том, что это нормально – выборы, куда не пускают единственного кандидата, ведущего избирательную кампанию и обладающего реальной поддержкой… Давайте требовать допуска всех кандидатов на выборы. Писать об этом, говорить об этом, выходить на митинги за это”.

13 декабря Навальный опубликовал предвыборную программу. В числе ее пунктов – преобразование России в президентско-парламентскую республику и проведение люстрации. ФСБ предполагается лишить функций политического сыска. Войны, “явные и неявные”, должны быть прекращены, а отношения с США, ЕС и Украиной нормализованы. Однако позицию по крымскому вопросу кандидат изложил неопределенно, намекая на необходимость нового референдума в регионе.