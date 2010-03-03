Воскресенье, 17 декабря 2017

Коллегия верховного суда аннексированного Крыма под председательством Игоря Крючкова подтвердила приговор симферопольскому журналисту Николаю Семене, осужденному к двум с половиной годам условно по обвинению в сепаратизме. Об этом сообщают “Крым.Реалии”.

Смягчено лишь дополнительное наказание, наложенное на журналиста, – срок запрета на занятие любой публичной деятельностью сокращен с трех до двух лет.

Адвокат Александр Попков на апелляции ходатайствовал об исключении из дела лингвистического исследования, которое выполнила эксперт УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю Ольга Иванова. На заключении этого исследования и основывалось обвинение.

Также Попков настаивал на допросе следователя крымского главка ФСБ Ильи Хоменко, который вел дело, и свидетелей защиты. Это живущий в эмиграции на континентальной Украине российский политолог Михаил Савва, выполнивший другую экспертизу – по запросу адвокатов, – и главред “Крым.Реалий” Владимир Притула.

Однако судьи во всех ходатайствах отказали.

Приговор Семене вынесла 22 сентября судья подконтрольного России Железнодорожного райсуда Симферополя Надежда Школьная. 67-летний журналист был объявлен виновным по части 2 статьи 280.1 российского УК (публичные призывы к сепаратизму через СМИ). Прокурор Светлана Удинская запрашивала для подсудимого три года условно.

Сам Семена вину не признал. Он не стал отрицать, что написал статью “Блокада – необходимый первый шаг к освобождению Крыма”, которая и послужила поводом к его преследованию, однако подчеркнул, что не усматривает в написании и публикации этого текста состава преступления. В начале процесса Семена заявлял о праве любого журналиста выражать свое мнение о статусе полуострова и участвовать в мировой дискуссии по этому вопросу.

Статья Семены была опубликована в “Крым.Реалиях” 11 сентября 2015 года, в преддверии анонсированной несколькими днями ранее гражданской блокады полуострова. В материалах дела имеются скриншоты экрана компьютера журналиста, сделанные в процессе написания текста.

При этом двое оперативников ФСБ, допрошенных в процессе, затруднились пояснить, на каком законном основании получили доступ к компьютеру Семены и отслеживали его действия, до того как это разрешил им суд.

После возбуждения дела у журналиста взяли подписку о невыезде. Росфинмониторинг включил его в список террористов и экстремистов.

Николай Семена: судилище в Крыму