Суббота, 16 декабря 2017

В Москве в ночь на воскресенье неизвестные нанесли на здание Сахаровского центра огромную надпись “#Содомиты”. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По информации телеканала, вандалы считают, что Сахаровский центр “формирует у молодежи чуждые России ценности, а также подрывает духовно-нравственные устои общества”.

Атака была совершена через несколько дней после годовщины смерти Андрея Сахарова, умершего 14 декабря 1989 года.

Как передает “Медиазона”, в самом центре подтвердили появление надписи.

На сайте столичного главка МВД информация о проверке по факту инцидента отсутствует.

25 декабря 2014 года Минюст включил Сахаровский центр в реестр “иностранных агентов”. Позже центр был дважды оштрафован: на 300 тысяч рублей за отказ добровольно зарегистрироваться “агентом” и на 400 тысяч – за распространение своих публикаций без указания того, что организация является “агентом”. Между тем первое из этих постановлений в марте 2016-го надзорная инстанция отменила.

Сахаровский центр не впервые подвергается атакам вандалов. Так, 28 сентября 2016 года неизвестный, явившись на выставку фотографий о войне на Восточной Украине, облил несколько снимков краской из баллончика. Одного из авторов фото визитер назвал “фашистом”. Прибывшая полиция попыталась задержать вандала, однако тому удалось скрыться.

На другой день на выставку явились муниципальный депутат столичного района Якиманка Дмитрий Захаров с банкой “крови детей Донбасса, убитых украинской армией”, а также неизвестные в камуфляже и “казаки”. Погромщики кричали “Мочи козлов – спасай Россию!”. Прибывший по вызову наряд полиции вывел боевиков, которые пытались затеять драку.

После этого демократические активисты организовали на выставке дежурство.