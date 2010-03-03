Воскресенье, 17 декабря 2017

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным сказал, что он и все разведывательное сообщество США были рады помочь России в поимке террористов в Петербурге. В минувшее воскресенье Путин позвонил американскому коллеге и поблагодарил Трампа за помощь, сообщается на сайте Белого Дома.

“Пользуясь информацией, предоставленной Соединенными Штатами, российские власти смогли задержать террористов незадолго до атаки, которая могла привести к большому количеству жертв, – говорится в сообщении. – В результате ни один россиянин не погиб, а террористы содержатся под стражей”.

Накануне о том, что фигуранты нового петербургского дела о терроризме были пойманы благодаря информации от ЦРУ, сообщили в Кремле.

15 декабря ФСБ объявила о задержании семи человек, якобы являющихся сторонниками “Исламского государства” и готовивших теракты. Как сообщалось в дальнейшем, предполагалось устроить самоподрыв в Казанском соборе, а также ряд взрывов в других людных местах.

В тот же день по делу был арестован Евгений Ефимов, а в субботу – Антон Кобец. Обоих отправили в СИЗО до 14 февраля 2018 года. Ефимов признался в том, что изготавливал бомбу для взрыва в Казанском соборе. Первоначально ему вменялась статья 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки); затем дело переквалифицировали на часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 205 (приготовление к теракту; до семи с половиной лет колонии). Кобцу инкриминированы часть 5 статьи 33 – часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 205 кодекса (пособничество в приготовлении к теракту).

Между тем еще троих задержанных – уроженца Дагестана Шамиля Омаргаджиева, уроженца Ингушетии Алисхана Эсмурзиева и гражданина Таджикистана Фируза Калавурова – из числа подозреваемых в причастности к теракту почти сразу исключили. Вместо подготовки теракта Омаргаджиеву и Эсмурзиеву вменили часть 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия; до четырех лет колонии), а Калавурову – часть 1 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатки; до пяти лет). Следователь ФСБ выделил материалы в их отношении в отдельное производство и передал по подследственности в полицию.

17 декабря стало известно, что все трое арестованы до 14 января. При этом вину никто из них не признал. На слушаниях о выборе меры пресечения фигуранты заявили, что оружие и взрывчатку им подбросили при обыске.

О судьбе еще двоих задержанных по делу не сообщалось.