Воскресенье, 17 декабря 2017

В аннексированном Крыму завершено следствие по третьему делу украинского активиста Владимира Балуха – о якобы совершенном им нападении на начальника ИВС УМВД по Раздольненскому району Валерия Ткаченко. Об этом сообщил на своей ФБ-странице адвокат обвиняемого Дмитрий Динзе.

В воскресенье Балух и Динзе подписали у следователя Раздольненского межрайотдела СКР Н. Бондаренко протокол об ознакомлении с материалами дела. Теперь оно уйдет в прокуратуру, а далее, если надзорное ведомство утвердит обвинительное заключение, – в подконтрольный России Раздольненский райсуд.

Защита активиста настаивала на привлечении к уголовной ответственности самого Ткаченко. Однако следователь Бондаренко в этом отказал.

Конфликт Ткаченко и Балуха произошел летом, когда активист был переведен в ИВС из симферопольского СИЗО-1 для участия в процессе по второму сфабрикованному против него делу – о хранении патронов и тротиловых шашек. 11 августа стало известно, что Ткаченко побил политзека, а также оскорблял его по национальному признаку и ругал матом. Все это было зафиксировано камерой видеонаблюдения.

Защита Балуха подала в полицию заявление на Ткаченко. Между тем начальник ИВС обратился с жалобой на политзека, заявив, будто тот сам его избил. Ход дали заявлению полицейского. 22 августа следователь Бондаренко открыл против Балуха дело по части 1 статьи 318 российского УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. 5 декабря этот же чиновник переквалифицировал дело на часть 2 статьи 321 кодекса (применение неопасного насилия к сотруднику места лишения свободы в связи с осуществлением им служебной деятельности), также предусматривающей срок до пяти лет.

Согласно фабуле дела, 11 августа во время утреннего осмотра камер ИВС Балух в коридоре нанес Ткаченко удар локтем в живот, после чего зашел в камеру, взял флакон моющего средства и ударил полицейского по руке.

На очную ставку с Балухом Ткаченко явиться отказался. При этом защита активиста отмечала, что российский закон не предусматривает для потерпевших права отказа от очной ставки.

Балуху 46 лет, он фермер из села Серебрянка Раздольненского района. В декабре 2013 года, в первые недели Революции достоинства, активист вывесил над своим домом красно-черный флаг Украинской повстанческой армии. Через некоторое время ночью этот флаг тайно сорвали, и фермер заменил его национальным флагом Украины. За российским гражданством после аннексии Крыма активист не обращался.

В 2015 году у Балуха дважды проходили обыски. Кроме того, он был арестован на 15 суток по сфабрикованному протоколу о неповиновении полиции. Также против него сфабриковали дело об оскорблении оперативника ЦПЭ (статья 319 российского УК). 10 июня 2016 года судья Раздольненского райсуда Мария Бедрицкая приговорила Балуха к 320 часам обязательных работ. Отбывать работы активист отказался, и ему заменили их 40-суточным арестом.

29 ноября 2016-го Балух прикрепил на стене своего дома табличку “вулиця Героїв Небесної сотні, 18″. Власти потребовали табличку снять, угрожая преследованием, однако активист требование проигнорировал.

8 декабря того же года оперативники ФСБ провели у Балуха очередной обыск, по итогам которого и объявили об обнаружении нескольких десятков патронов и нескольких тротиловых шашек. Активист был задержан и отправлен в СИЗО. Ему вменили часть 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов) и часть 1 статьи 222.1 российского УК (незаконный оборот взрывчатки).

Первый процесс по новому делу Балуха также вела судья Бедрицкая. 4 августа нынешнего года она приговорила активиста к 3 годам 7 месяцам общего режима со штрафом 10 тысяч рублей. Прокурор Дмитрий Королев в прениях запрашивал для политзека 5 лет 1 месяц.

Сам активист последовательно отрицал вину, настаивая, что боеприпасы ему подбросили при обыске оперативники ФСБ.

2 октября верховный суд Крыма отменил приговор Балуху, направив дело на повторное рассмотрение другим судьей. Причиной было названо то, что ранее Бедрицкая уже судила Балуха по делу об оскорблении оперативника, поэтому от рассмотрения нового дела активиста должна была самоустраниться, признав свою заинтересованность.

Слушания по существу дела в рамках повторного процесса начались 7 ноября. Процесс ведет судья Елена Тедеева. Обвинение вновь поддерживает прокурор Королев.

В заключении здоровье Балуха серьезно ухудшилось: обострился бронхит, случались приступы мочекаменной болезни и гипертонические кризы, начались проблемы с пищеварением. Кроме того, здоровье 74-летней матери активиста Натальи Балух резко ухудшилось. Осенью выяснилось, что она ослепла на один глаз и нуждается в постоянном уходе.

29 ноября судья верховного суда аннексированного Крыма Михаил Соболюк отменил решение о продлении Балуху ареста до середины января. 1 декабря судья Тедеева перевела активиста под домашний арест. При этом судья запретила ему покидать дом. Таким образом, Балуха лишили возможности помогать матери по хозяйству, общаться с гражданской женой, живущей в другом доме и даже выходить в туалет, который расположен во дворе.

Защита обжаловала решение Тедеевой. 13 декабря, передавали “Крым.Реалии”, судья верховного суда Крыма Сергей Погребняк отменил решение о переводе Балуха под домашний арест, указав на процессуальные нарушения при его принятии, и тут же вынес новое – аналогичного содержания. Такого решения на слушаниях добивался прокурор.

Устно Погребняк заверил Балуха, что тот имеет право выходить в туалет, а также общаться с женой, хотя она и проходит свидетелем обвинения по его второму делу.