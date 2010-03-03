Воскресенье, 17 декабря 2017

Официальный Киев расценивает выход России из Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии размежевания сторон в Донбассе и Приазовье как “очередную провокацию, существенно подрывающую минские договоренности, и стремление снять с себя как со стороны конфликта какую бы то ни было ответственность за последствия вооруженной агрессии” против Украины. Об этом говорится в заявлении украинского МИДа.

Действия России, указывает ведомство, имеют своей задачей вынудить Украину и другие страны, вовлеченные в урегулирование конфликта, к прямому диалогу с боевиками ДНР и ЛНР.

Своим решением, также говорится в документе, Москва серьезно увеличивает риски для наблюдателей действующей в регионе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, “в том числе с целью навязать Украине и ее международным партнерам неприемлемый вариант размещения миротворцев ООН в Донбассе”.

Украинский МИД возлагает на Россию полную ответственность за обеспечение безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ на территориях, контролируемых боевиками. В свою очередь, “украинская часть СЦКК продолжит свою деятельность в привычном режиме, работая с СММ ОБСЕ в двустороннем формате”, отмечается в заявлении.

“Украина обращается к международным партнерам с просьбой усилить политико-дипломатическое давление на Кремль во избежание шагов, способным привести к срыву минских договоренностей”, – заключает МИД.

Штаб СЦКК действует в городе Соледар Бахмутского района Донецкой области на территории, подконтрольной законных украинским властям. Структура была сформирована в сентябре 2014 года для контроля реализации минских договоренностей. Ее основные задачи – следить за выполнением требования о полном прекращении огня и отвода орудий калибром 100 миллиметров и более от линии соприкосновения, а также мониторинг буферной зоны.

О выходе России из СЦКК сообщила 15 декабря СММ ОБСЕ со ссылкой на письмо российского Минобороны, которое днем раньше наблюдателем передал представитель украинской армии. В заявлении МИД России, появившемся в понедельник, говорится, что российские офицеры покинут Украину 19-го числа.

Еще 7 декабря, передавало “Громадське ТБ”, глава российского МИДа Сергей Лавров на встрече ОБСЕ в Вене заявил, будто Украина “делает все, чтобы поставить российских офицеров в совместном центре в невыносимые условия, выдвигая требования, которые невозможно выполнить”, и грозил в этой связи прекращением работы России в СЦКК.

В своем нынешнем заявлении внешнеполитическое ведомство России высказало целый ряд претензий к Киеву. В частности, утверждалось, что “украинская сторона сознательно создавала для входящих в его (СЦКК. – Ред.) состав наших военнослужащих напряженную морально-психологическую обстановку, чинила препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей”. Кроме того, недовольство Москвы вызвал вводимый с 1 января 2018 года новый порядок пребывания россиян на Украине, предполагающий, что граждане России “должны будут заблаговременно сообщать свои подробные персональные данные украинским властям”.