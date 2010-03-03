Понедельник, 18 декабря 2017

В Москве неизвестный изрубил топором четырехметровый поклонный крест на территории Спасо-Андроникового монастыря, сообщает Интерфакс со ссылкой на исполнительного директора общественного движения по возрождению монастыря Ладу Савонину.

“В воскресенье во время очередного обхода территории монастыря и древнейшего монастырского некрополя были обнаружены следы акта вандализма – вся поверхность деревянного креста глубоко изрублена топором, повсюду валяются щепки”, – рассказала Савонина.

Вандалы осквернили крест уже во второй раз. В мае неизвестные изрубили его топором, а затем облили горючими веществами и подожгли. Тогда конструкция сильно обгорела, но устояла, и после восстановления к ней открыли доступ посетителей монастыря.

Крест установлен на территории монастыря возле колодца, который по легенде был вырыт в 1357 году первым игуменом монастыря преподобным Андроником Московским. Православные считают этот колодец чудотворным.

За последние годы в разных регионах России совершено множество атак на поклонные кресты. Их ломали, спиливали, срубали; один раз на кресте вывесили чучело. Насколько известно, раскрыта была только часть подобных нападений.