Понедельник, 18 декабря 2017

Россия и Китай представляют основную угрозу для интересов США. Об этом говорится в новой американской стратегии по национальной безопасности, опубликованной на сайте Белого Дома.

“Китай и Россия подвергают угрозе мощь, влияние и интересы Соединенных Штатов, пытаясь подорвать их безопасность и благополучие, – говорится в документе. – Они стремятся ввести ограничения в мировую экономику, сделать ее менее справедливой, увеличить свой военный потенциал, поставить под контроль распространение информации, для того, чтобы оказать давление на общество и распространить собственное влияние”.

“Сочетание российских амбиций и растущих военных возможностей создает нестабильность в Евразии, где растет риск конфликта в связи с российскими неверными оценками обстановки”, – считают авторы документа.

В стратегии отмечается вмешательство России во внутренние дела многих стран. “Благодаря усовершенствованным формам тактики разведывательно-подрывных работ, Россия вмешивается во внутренние политические дела стран по всему миру, – говорится в документе. – Своим вторжением в Грузию и Украину Россия продемонстрировала готовность нарушать суверенитет государств региона. Россия продолжает запугивать своих соседей угрожающим поведением, таким как демонстрация ядерного потенциала и развертывание наступательных возможностей”.

При помощи “информационных инструментов” Россия пытается нанести вред демократии, отмечают авторы стратегии. “Поколениями наше общество защищало свободу прессы, свободу слова и свободу мысли. Сегодня, такие страны как Россия используют информационные инструменты, чтобы навредить легитимности демократий”, – говорится в документе. – Их кампании по влиянию сочетают в себе секретные разведывательные операции, фальшивые аккаунты, спонсируемые государством СМИ, третьих лиц и получающих деньги за свою деятельность лиц в социальных сетях, или “троллей”.

Во вторую группу угроз авторы включили “режимы-изгои”, такие как Северная Корея и Иран, которые хотят создать оружие массового уничтожения, поддерживают терроризм и ведут другую дестабилизирующую деятельность. В последнюю группу входят транснациональные террористические организации и преступные синдикаты.

“Мы сталкиваемся с конкурирующими с нами силами – Россией и Китаем – которые желают бросить вызов влиянию США в мире и нашим ценностям. Мы попытаемся наладить масштабное партнерство с этими и другими странами, но таким образом, чтобы наши национальные интересы всегда были защищены”, – заявил президент Дональд Трамп, представляя стратегию.

В качестве примера Трамп привел передачу российской стороне данных ЦРУ, позволивших предотвратить теракт в Петербурге. “Однако, стремясь найти подобные возможности сотрудничества, мы будем защищать себя и нашу страну так, как мы никогда не защищали прежде”, – подчеркнул президент.