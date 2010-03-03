Воскресенье, 17 декабря 2017

Железнодорожный райсуд Екатеринбурга отправил на принудительное лечение в психбольницу Дениса Мурашова, который попытался поджечь киноконцертный зал “Космос” в знак протеста против показа фильма Алексея Учителя “Матильда”. Об этом сообщает Znak.com.

Суд прекратил дело против Мурашова на основании статьи 21 УК (невменяемость подсудимого). До помещения в медицинское учреждение он останется в СИЗО. Поджигателя кинотеатра обвиняли по части 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение имущества путем поджога).

Доказательства по делу – газовые баллоны, горлышки бутылок от коктейлей Молотова и другие – решено уничтожить.

Перед слушаниями Мурашов заявил, что считает себя вменяемым, а преступление совершил “в состоянии аффекта”. Поджигатель добавил, что его действия были спровоцированы акцией феминисток в поддержу “Матильды” в Краснодаре, которые 29 августа облили менструальной кровью портрет Николая II и возложили его к памятнику Екатерине II.

Судебно-медицинская экспертиза признала Мурашова невменяемым в октябре. Врачи пришли к выводу, что он “не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими”.

4 сентября около 5:50 утра по местному времени (3:50 мск) Мурашов на своем УАЗе врезался во входные двери “Космоса”, после чего поджег машину и убежал. Пламя переметнулось с машины на здание киноконцертного зала. В результате вход в кинотеатр полностью сгорел. При пожаре никто не пострадал. В машине поджигателя нашли три газовых баллона, две 200-литровые бочки с бензином и дрова.

Мурашова задержали в тот же день, когда он с ожогами обратился в больницу за медпомощью. На допросе он объяснил свой поступок выходом на экраны “Матильды”. При этом тогда еще не было известно, когда состоится премьера картины.

39-летний Мурашов – житель Ирбита Свердловской области. На ОК-странице Мурашова есть его фотографии во время крещенского купания, а также у Храма-на-Крови, построенного на месте Ипатьевского дома, где в 1918 году были расстреляны Николай II и его семья. На своей странице в соцсети он призывал православных не принимать электронные документы. “Об этом нас предупреждал святой Паисий Святогорец Афонский и многие другие старцы – это отречение от Христа”, – пояснял Мурашов. Другой его пост гласил: “Если новая власть в Украине разрешит однополые браки – значит, она от дьявола”.

В августе Мурашов участвовал в митинге против “Матильды” в Тюмени и дал интервью местным журналистам. “Я приехал из Свердловской области. Прочитал в интернете, что здесь будет проходить митинг против этого поганого фильма. Я очень рад, что здесь так много единомышленников. Мы должны бороться с этой порнухой. Сообща должны все стоять против него. Пусть этот Учитель убирается, показывает этот фильм где-нибудь там, в Антарктиде, пингвинам”, – говорил он.

По сведениям “Комсомольской правды”, Мурашов состоял в псевдоправославной секте “отрока Вячеслава”. Последователи секты поклоняются 10-летнему Вячеславу Крашенинникову, который умер от лейкоза в 1993 году в Чебаркуле Челябинской области. Многие из них ездят в Чебаркуль на могилу ребенка. Они верят в скорый приход Антихриста, поклоняются Николаю II, отказываются принимать паспорта и делать прививки. Возглавляет секту мать Крашенинникова Валентина.