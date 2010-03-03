Воскресенье, 17 декабря 2017

18-летний петербуржец Евгений Ефимов, арестованный по делу о подготовке взрыва в Казанском соборе, за несколько дней до задержания сообщил знакомой о том, что совершил “конкретную ошибку”. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Девушка рассказала журналистам, что лично с Ефимовым никогда не виделась, а познакомилась во “Вконтакте”. Молодой человек общался с нею через аккаунт, который вел под псевдонимом.

Последний раз Ефимов и собеседница Би-Би-Си переписывались в чате 10-11 декабря. Молодой человек, признавшись девушке в любви, далее написал: “Короче, я конкретную ошибку совершил. Если чем обидел, извини”.

“Я не собираюсь убивать себя, – пояснил Ефимов. – Но, возможно, скоро выяснятся обстоятельства некоторые. Если ты хочешь мне помочь, то лучший метод – дуа (в исламе – молитва в свободной форме. – Ред.) к Аллаху”.

“Возможно, по ТВ покажут”, – добавил молодой человек.

Собеседница Би-Би-Си рассказала также, что Ефимов хорошо разбирается в химии.

Другой знакомый арестованного, гражданин Узбекистана, сообщил журналистам, что в нынешнем году виделся с Ефимовым в молельных комнатах. В июне, вскоре по окончании рамадана, полицейские задержали молодого человека в молельной комнате на Новочеркасском проспекте.

Через полтора часа, проведя с Ефимовым беседу, силовики его отпустили. Как выяснилось, к силовикам обратилась мать молодого человека, обеспокоенная тем, что сына постоянно нет дома. Ефимову, однако, к этому времени уже исполнилось 18 лет – он родился в мае 1999 года.

Иностранец также сообщил, что летом молодой человек намеревался пойти работать на стройку. “Я его тогда спрашивал, зачем ему это нужно: ведь он русский, а на стройках приезжие работают”, – заметил собеседник Би-Би-Си.

Также он рассказал, что Ефимов был знаком по крайней мере с одним из задержанных в декабре в связи с делом о теракте – гражданином Таджикистана Фирузом Калавуровым, – причем это знакомство было давним. “Я так понимаю, что это именно он (Калавуров. – Ред.) привел Женю и к исламу, и в нашу молельную комнату”, – заметил иностранец.

В то же время, добавил собеседник радиостанции, никаких радикальных взглядов Ефимов никогда не демонстрировал.

В пятницу ФСБ объявила о задержании 13-14 декабря семи человек, якобы являющихся сторонниками “Исламского государства” и готовивших теракты. Как сообщалось в дальнейшем, предполагалось устроить самоподрыв в Казанском соборе, а также ряд взрывов в других людных местах.

Тогда же, в пятницу, Ефимов был арестован до 14 февраля 2018 года. В субботу – тоже до 14 февраля – в СИЗО был отправлен 23-летний Антон Кобец, уроженец Казахстана, имеющий российское гражданство.

Ефимов признался в том, что изготавливал бомбу для взрыва в Казанском соборе. На видео, распространенном ФСБ, он сообщает, что “должен был сделать взрывчатку, и расфасовать по бутылкам, и прикрепить какие-то поражающие элементы”. Первоначально молодому человеку вменялась статья 223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатки); затем дело переквалифицировали на часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 205 (приготовление к теракту; до семи с половиной лет колонии).

Кобцу инкриминированы часть 5 статьи 33 – часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 205 кодекса (пособничество в приготовлении к теракту). Как утверждалось, он консультировал Ефимова относительно подготовки теракта, а также помогал с выбором места взрыва.

Фонтанка.Ру передавала, что около 5 декабря Ефимов арендовал на Литовской улице грузовой контейнер. Четыре дня спустя владелец, проходя мимо, почувствовал из контейнера некий резкий запах. Открыв дверь своим ключом, передавало издание, он увидел рассыпанный там порошок, а также пустые канистры и бутылки с “органическим веществом”.

“Позвонил арендатору и взял обещание прибраться, – говорилось в статье Фонтанки.Ру. – Судьба того, в общем, уже предрешилась”. Таким образом, из публикации следует, что на Ефимова донес владелец контейнера. В свою очередь, “Росбалт” со ссылкой на Александра Почуева, адвоката подозреваемого, передавал, что молодого человека задержали “благодаря бдительности граждан, в том числе его близких родственников”.

Между тем еще трое задержанных – это Калавуров, а также уроженец Дагестана Шамиль Омаргаджиев и уроженец Ингушетии Алисхан Эсмурзиев – из числа подозреваемых в причастности к теракту были почти сразу исключены. Вместо подготовки теракта Калавурову вменили часть 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки; до пяти лет колонии), а Омаргаджиеву и Эсмурзиеву – часть 1 статьи 222 УК (незаконный оборот оружия; до четырех лет). Следователь ФСБ выделил материалы в их отношении в отдельное производство и передал по подследственности в полицию.

В воскресенье стало известно, что все трое арестованы до 14 января. При этом вину никто из них не признал. На слушаниях о выборе меры пресечения фигуранты заявили, что оружие и взрывчатку им подбросили при обыске.

О судьбе еще двух задержанных по делу не сообщалось.

Тем временем Кремль 17 декабря сообщил, что информацию, которая помогла задержать фигурантов дела, российским силовикам передало ЦРУ и Владимир Путин поблагодарил президента США Дональда Трампа за помощь. В Белом Доме информацию Кремля подтвердили.

Как она соотносится с сообщениями Фонтанки.Ру и “Росбалта” о доносах “бдительных” граждан, непонятно.