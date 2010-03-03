Воскресенье, 17 декабря 2017

В разных местностях аннексированного Крыма подконтрольные России суды в понедельник оштрафовали 59 участников одиночных пикетов, проведенных 14 октября в знак протеста против преследований мусульман. Об этом сообщает “Крымская солидарность”.

Большинству активистов назначены штрафы 10 тысяч рублей. В Джанкое пятерым привлекаемым – Диляверу Аблаеву, Надиру Алиеву, Ризе Асанову, Леману Зекерьяеву и Ленуру Керимову – дали 15-тысячные штрафы; остальным семерым, как и в других местностях, назначили 10-тысячные.

Слушания по делам еще 11 активистов перенесли на разные дни с 19 по 26 декабря.

Накануне, однако, “Крымская солидарность” передавала, что за помощью на судах обратилось большее число активистов, чем те 70 человек, о процессах которых есть информация сейчас. Сообщалось, что состоятся суды над 86 крымчанами.

Известно о разбирательствах в Белогорском (судья Татьяна Балема), Джанкойском (судья Эдуард Пикула), Кировском (судьи Роман Михайлов и Игорь Дегтярев), Красногвардейском (судьи Ольга Павлюкова, Ирина Шевченко, Сергей Проскурня, Александра Калюбина и Леонид Мязгов), Симферопольском и Советском (судья Юлия Петрова) райсудах, Алуштинском и Судакском (судьи Евгений Рыков и Михаил Иванов) горсудах, а также Железнодорожном (судья Наталья Уржумова) и Киевском райсудах Симферополя.

В ряде случаев в залы заседаний не допускали не только публику, но даже защитников.

Как передают “Крым.Реалии”, у разных судов в понедельник в рамках “Крымского марафона” велся сбор 10-рублевых монет на уплату штрафов, назначенных активистам.

Пресс-секретарь украинского МИДа Марьяна Беца, категорически осудив преследование крымских активистов, связала проведение процессов именно 18 декабря с предстоящим во вторник рассмотрением в ООН новой резолюции о ситуации в Крыму, проект которой предложил Киев.

Непосредственным поводом к пикетам 14 октября стали прошедшие двумя днями раньше аресты по второму бахчисарайскому делу “Хизб ут-тахрир”. В числе плакатов, с которыми вышли активисты, были такие: “Крымские татары – не террористы”, “Прекратить преследования крымских татар”, “Освободить всех незаконно арестованных политических заключенных”.

МВД по аннексированному Крыму сообщало о задержании 49 протестующих. В дальнейшем протоколы по части 5 статьи 20.2 российского КоАП (нарушение порядка проведения публичных мероприятий; штраф от 10 до 20 тысяч рублей) оформили еще на несколько десятков человек.

Всего в Крыму сфабриковано как минимум пять дел “Хизб ут-тахрир”, а также одно дело “Таблиги джамаат”. По ним в разное время были арестованы 28 человек, большей частью крымские татары; один фигурант дела “Таблиги джамаат” отправлен под домашний арест. По севастопольскому делу “Хизб ут-тахрир” уже вынесен приговор. Руслан Зейтуллаев осужден к 15 годам строгого режима, Ферат Сайфуллаев, Нури Примов и Рустем Ваитов – к 5 годам общего. В январе в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону начнутся слушания по ялтинско-алуштинскому делу “Хизб ут-тахрир”; пяти его фигурантам грозят сроки от 10 лет, а шестому, Муслиму Алиеву, – пожизненное заключение.