Воскресенье, 17 декабря 2017

Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) под председательством Романа Подольского приговорила жителя Махачкалы Рамазана Абдулхаликова к восьми годам общего режима по делу о финансировании терроризма. Об этом сообщает “Кавказский узел”.

Подсудимый был объявлен виновным по трем эпизодам, квалифицированным по части 1 статьи 205.1 УК. Как утверждает СКР, в июне – октябре 2014 года Абдулхаликов, зная, что трое жителей аула Новый Хушет в черте Махачкалы – Ахмед Абдулхаликов, Абакар Асхабалиев и Муртуз Ибрагимов – являются членами “Исламского государства”, перевел им через российские банкоматы 152 тысячи рублей. Приходится ли Ахмед Абдулхаликов родственником фигуранту дела, ведомство не уточняет.

Против получателей денег, также говорится в сообщении СКР, открыты дела по части 2 статьи 208 (участие в незаконном вооруженном формировании) и той же части 1 статьи 205.1 УК (финансирование терроризма). Находятся ли эти граждане в России или за рубежом, не поясняется.

Процесс Абдулхаликова продолжался с лета. Разбирательство, включая предварительные слушания, заняло 15 заседаний.

Сам подсудимый вину не признал.

На оглашении приговора мать Абдулхаликова упала в обморок. Ее вывели из зала под руки.

У обвиняемого было два адвоката по соглашению, однако на финальное заседание ни один из них не явился. Назначенный адвокат затруднилась ответить, будет ли подаваться апелляционная жалоба на приговор, пояснив, что это надо обсудить с адвокатами по соглашению и родственниками фигуранта.