Понедельник, 18 декабря 2017

Вирус WannaCry, поразивший миллионы пользователей в более чем 150 стран мира, был создан в Северной Корее. Об этом заявил помощник президента США по внутренней безопасности Том Боссерт, сообщает The Wall Street Journal.

“После тщательного расследования США официально возлагают ответственность за масштабную атаку вируса WannaCry на Северную Корею, – подчеркнул Боссерт. – Это не легкомысленное утверждение. Оно основано на доказательствах. Мы не одиноки в подобных выводах. С нами согласны другие правительства и частные компании. О причастности КНДР к кибератаке говорит Великобритания, Microsoft отследила связь атаки со структурами северокорейского правительства”.

Атака WannaCry принесла не только экономический ущерб, отметил советник президента. Она также показала уязвимость критической инфраструктуры. Боссерт указал на то, что распространение интернет-технологий в мире делает его более уязвимым для подобных атак, чем и пользуется КНДР.

Президент США Дональд Трамп примет все необходимые меры для того, чтобы убедить власти других стран дать отпор северокорейской угрозе в сфере кибербезопасности, а также намерен добиваться введения новых санкций против Пхеньяна Совбезом ООН, сказал Боссерт.

Боссерт заявил, что США ведут активную борьбу за то, чтобы обезопасить Интернет от подобных угроз и намерены привлекать к ответственности их организаторов. “Несущие вред хакеры должны оказаться в тюрьме, тоталитарные правительства – понести наказание за свои действия”, – подчеркнул советник Трампа. Помимо КНДР Боссерт также назвал Россию и Иран как источники киберугроз для США. “Администрация Трампа распорядилась удалить программное обеспечение “Лаборатории Касперского” из всех правительственных систем. Сотрудничество с компанией, которая может передать данные в Россию, представляет собой неприемлемый риск”, – отметил он он.

Эпидемия компьютерного вируса WannaCry началась 12 мая. За сутки зловредная программа заразила около 45 тысяч компьютеров в 74 странах мира. В России от вируса пострадали компьютерные системы “Сбербанка”, “Мегафона”, “Российских железных дорог” и МВД. Вирус WannaCry шифровал файлы пользователя. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить в биткоинах выкуп от 200 до 600 долларов.

15 мая британская The Times со ссылкой на данные платежных систем сообщила, что организаторы кибератаки заработали на своих жертвах, согласившихся заплатить деньги за расшифровку поврежденных вирусом файлов, 42 тысячи долларов. В тот же день вторая волна кибератаки затронула Азию. Общий ущерб от WannaCry был оценен в миллиард долларов.

Уже в конце мая появились данные о том, что к созданию WannaCry вируса причастна северокорейская хакерская группировка Lazarus. Сообщалось, что ее курирует 180-й отдел Разведывательного управления Генштаба Корейской народной армии. В последние годы Пхеньян обвиняли в целом ряде кибератак на США, Южную Корею и десяток с лишним других стран. Объектами становились в первую очередь сети финансовых учреждений. В Пхеньяне, однако, эти заявления назвали “смехотворными”.