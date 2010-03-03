Вторник, 19 декабря 2017

В Гумбетовском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции убиты двое участников вооруженного подполья, “причастных к совершению преступлений террористической направленности”. Об этом заявили в информационном центре Национального антитеррористического комитета, сообщает ТАСС.

Боевики были блокированы на участке горно-лесистой местности в двух километрах от села Игали. “На требование сотрудников правоохранительных органов сложить оружие и сдаться властям они открыли огонь из автоматического оружия. В ходе скоротечного боя оба преступника были нейтрализованы, – заявили в НАК. – На месте происшествия обнаружено огнестрельное оружие, боеприпасы и гранаты”.

Режим КТО в Гумбетовском районе был введен с 00:15 мск. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет, отметили в НАК.

Личность одного из убитых предварительно установлена. Как утверждают в НАК, это находившийся в федеральном розыске глава балаханинской группировки Шарипов. Сообщается о его причастности к подрыву СВУ в Махачкале в 2013 году, вымогательству денежных средств у предпринимателей и к другим преступлениям. Опознание второго погибшего продолжается.

“В ходе установления личности боевиков выяснилось, что один из них – Ильяс Шарипов – брат Марьям Шариповой. Она взорвала себя в метро в Москве в 2010 году”, – сообщил Интерфаксу источник в силовых структурах. 29 марта 2010 года на станциях метро “Парк Культуры” и “Лубянка” произошли взрывы. В результате трагедии 39 человек погибли и 128 были ранены. Одна из смертниц была опознана как Шарипова. Отмечалось, что она могла мстить за своего первого мужа, члена “Аль-Кайды” доктора Мухаммада, убитого ФСБ.