Понедельник, 18 декабря 2017

Статья

Президент увяз

Теперь оказалось, что, согласно записям Коми, президент просил его закрыть расследование в отношении Майкла Флинна. “Надеюсь, вы найдете возможность оставить его в покое, – будто бы сказал Трамп. – Он хороший парень”. “Согласен, парень хороший”, – молвил Коми, но на просьбу отпустить хорошего парня с миром не откликнулся.

Владимир Абаринов

18.05.2017

Статья

Бестактно и бесконтактно

Обама был прямой враг, который по классификации Владимира Владимировича гораздо лучше предателя. Иное дело Трамп. Предатель он или не предатель, но что у этого человека творится в голове, чего от него ожидать и как с ним обращаться, совершенно непонятно.

Илья Мильштейн

13.11.2017

Все счастливые перезагрузки похожи друг на друга. Каждая несчастливая перезагрузка несчастлива по-своему. Впрочем, имеется у них и стилевое сходство: это всегда фарс.

Бывает, что это фарс, обращенный в будущее, как бы подсказка для экспертов, чтобы не слишком усердствовали в сочинении оптимистичных сценариев. Встречаются, допустим, в Женеве главы дипломатических ведомств двух великих стран, и американка Хиллари, желая обозначить новый курс, дарит партнеру Сергею коробочку с кнопочкой. А на кнопочке надпись, по-английски и по-русски, но переводчики накосячили – и выходит конфуз. Та самая “перезагрузка”, символизирующая восстановление нормальных отношений между ядерными державами, оборачивается “перегрузкой”, что впоследствии подтверждается.

А случается и так, что ситуация уже хуже некуда, и Крым аннексирован, и про радиоактивный пепел сказано все что можно сказать и даже больше, и тут спешно мобилизуется шестилетняя Альбина. Ребенок, обращаясь к Путину в рамках “прямой линии”, задается вопросом: а вот если бы вы, дядя Володя, тонули, то дядя Обама стал бы спасать вас или не стал? С точки зрения актуальной геополитики это важнейший вопрос, и оба лидера хватаются за девочку, как за спасательный круг. Сперва президент РФ, воспевая порядочность и мужественность заокеанского врага, выражает уверенность в том, что тот непременно вытащил бы его из воды. А там и президент США включается в эту детскую игру. Желая хоть немного снизить накал полемики в эпоху холодной войны, он сообщает, что вырос на Гавайях и хорошо умеет плавать. Так что готов спасать любого тонущего, хоть бы даже и Путина.

Однако больше ничего обнадеживающего он сказать не может и не говорит, и это означает, что мир в тупике и договариваться Вашингтону с Москвой практически не о чем. Ибо после Крыма доверия нет ни на грош. А перезагрузка, иначе разрядка напряженности, – это сказка для детей дошкольного возраста, реальность же такова, что приходится вводить санкции против России. Хочешь не хочешь, а надо топить дядю Володю.

Поразительная новость про ЦРУ, которое помогло российским контрразведчикам найти и обезвредить террориста Ефимова с подельниками, – вероятно, из того же трагикомического ряда, что и кнопка с саморазоблачительной надписью, и Обама с медалью “За спасение утопающего”. Чему свидетельство слегка раздраженная реакция официального представителя ЦРУ, который отослал любопытствующих к начальству из Белого Дома: там, дескать, лучше нас знают, кому мы помогли. Вызывает недоумение и сам сюжет.

Какие-то питерские игиловцы – двое кавказцев, один таджик, двое русских, собиравшиеся, не мелочась, взорвать Казанский собор. Среди них вчерашний школьник, которого вроде бы сдали бдительные родственники и хозяин контейнера, где 18-летний юноша хранил какую-то дурно пахнущую химию. Еще Евгений переписывался в сети с девушкой, ее он известил о том, что “не собирается себя убивать”. Конечно, чего только в жизни не бывает и кого только не вербуют коварные американские шпионы, включая неприступных девушек, но все-таки странно, согласитесь. Виновны или невиновны арестованные, в их числе и Ефимов, но история с вмешательством ЦРУ в наши внутренние контртеррористические дела выглядит как-то совсем уж неправдоподобно.

Куда больше похожа на правду версия, связанная с необходимостью любыми путями стремиться улучшить отношения между Россией и Америкой. После Крыма и Донбасса. После Сирии и победы над “Исламским государством”, которая теперь возбуждает ожесточенные споры о том, кто на самом деле одолел террористов. После новых столкновений американских истребителей с российскими штурмовиками. Наконец, после выдвижения Путина на четвертый срок, что при всей предсказуемости данного сюжета заставляет человечество со смертной тоской задумываться о грядущем. Быть может, и Владимира Владимировича тоже заставляет, ведь отступать он явно не намерен, а несомненным логическим следствием его бескомпромиссной внешней политики является Третья мировая война.

Вот они и заняты судорожными поисками обнадеживающих фейковых новостей – первые и приближенные к ним лица в Кремле и в Белом Доме. С кнопкой больше шалить не хочется, поскольку слово это навевает скверные ассоциации. Детей тоже лучше не использовать – с их дурацкими вопросами. А что еще выдумаешь, если украинскую тему вообще не стоит затрагивать, а дискуссии насчет договора по РСМД порождают лишь новые санкции и хаос в ядерной сфере. Только кремлевскому руководству и остается, что солидарно с американским ловить террористов в Санкт-Петербурге и от всего сердца благодарить Трампа за помощь, травмируя миллионы россиян. Они-то думали, что ловить и наказывать надо иностранных агентов, а вдруг открывается, что с ними можно сотрудничать. До того сложно устроен этот мир. До того все запущено.

Потому о перезагрузке даже мечтать не приходится и любая сенсационно хорошая новость про Россию и Америку звучит форменным издевательством. Оттого никто ей и не верит, что за минувшие несколько лет перечеркнуты все надежды не то что на “перезагрузку”, но и на осмысленный диалог России с Западом. Ну и пробавляемся фарсом, гадая лишь о том, как скоро американцы вновь будут объявлены спонсорами терроризма и наши дорогие телезрители вздохнут с облегчением: гармония вернулась в мир. Война продолжается.