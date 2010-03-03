Вторник, 19 декабря 2017

Именными стипендиями завода «Алнас», входящего в группу компаний «Римера», отметили студентов в количестве 26 человек, а также двух педагогов учебного колледжа в Альметьевске.

Сообщается, что стипендию будут получать учащиеся колледжа, получившие отличные результаты в учебе, а также активисты, интенсивно участвующие в жизни учебного заведения и завода «Алнас» группы компаний «Римера» http://www.rimera.com/businesses/rimera-servis/ . Они получили призы за участие в спартакиаде под названием «Римериада-2017». Сертификаты торжественно вручал Сергей Шунин, исполнительный директор предприятия.

Со слов Шунина, именную стипендию будут выдавать по истечении каждых трех месяцев. Это будет ощутимая поддержка активным студентам. Также директор подчеркнул, что хотел бы в дальнейшем видеть молодых людей работающими на предприятии «Алнас».

Но именными стипендиями наградили не только студентов, но также двух педагогов профессионального колледжа. Они также участвовали в проекте под названием «Колледж будущего Татарстана».

В первый раз корпоративные стипендии ученикам и преподавателям присудили в мае текущего года. Тогда их получали девять педагогов учебного заведения и 25 учащихся.

Как сказал Артур Минниахметов, директор Альметьевского профессионального колледжа, в учреждении работают педагоги высшей квалификации, и они успешно передают студентам свои знания. Минниахметов выразил благодарность акционерам Группы ЧТПЗ за высокую оценку труда педагогов.

Немногим ранее, с 4 по 8 декабря текущего года на площадке учреждения были проведены чемпионаты «Молодые профессионалы» по региону, в них участвовали студенты и учащиеся из различных уголков Татарстана – Альметьевска, Бугульмы, Казани и Набережных Челнов.В «Колледже будущего Татарстана» проводят бесплатные обязательные занятия для учащихся школ и студентов. Имеется всё оборудование, необходимое для того, чтобы проводить чемпионаты во всевозможных компетенциях. Участие в движении WorldSkills дает отличную возможность студентам обменяться бесценным опытом, а также усовершенствовать профессиональные навыки. Так прокомментировал данную ситуацию Айрат Хафизов, глава проекта «Колледж будущего Татарстана».

Кроме того, победителям регионального этапа выдали путевку в финал VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia). Он пройдет в будущем году в городе Южно-Сахалинск.