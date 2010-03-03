Понедельник, 18 декабря 2017

Редкие молодые пары могут позволить себе приобрести в Костроме жилье за наличный расчет. Цены на недвижимость за последние три года снизились, но существенно ситуацию это не изменило. Ипотека продолжает быть для многих семейных пар единственным шансом обзавестись личной жилплощадью.

Льготная ипотека – для кого это?

В РФ уже несколько лет реализуется государственная ипотечная программа для молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Помощь имеет конкретную направленность – покупка квартиры или дома для личных нужд. Субсидия не может быть использована для других целей.

Критерии для участия в программе:

ни один из супругов не должен быть старше 35 лет;

официальный брак;

нахождение на учете в реестре на улучшение жилищных условий.

Если хотя бы одно из требований не соответствует, в льготе будет отказано. Единственным решением жилищной проблемы тогда становится ипотечное кредитование на общих основаниях.

Базовые условия и льготный кредит: все нюансы процедуры

Если для семьи подтверждена возможность покупки квартиры в Костроме по льготной ипотеке, она обязана выполнить ряд базовых условий. Государство выделяет определенную сумму (субсидию), которая переводится на счет банка.

Первоначальный взнос семья должна изыскать из собственных сбережений. Для бездетной пары он составит 20 % от цены квартиры. Семье с ребенком сумма автоматически снижается до 15 %. При рассмотрении ипотечного решения банк обязательно будет учитывать доходы потенциального заемщика. Заработка должно хватать на ежемесячное погашение задолженности и содержание семьи (40 % от зарплаты).

В качестве первоначального взноса материнский капитал может быть использован. Но для этого у нотариуса потребуется оформить документ – обязательство о выделении ребенку части в приобретаемой квартире. Социальные службы впоследствии будут этот пункт контролировать в неукоснительном порядке.

Обязательный пункт льготной ипотеки – страховка. Договор придется оплатить и на заемщика, и на жилплощадь. Изначально его оформляют на один год, затем следует продлевать. Если заемщик этого не сделает, банк автоматически поднимет процентную ставку по кредиту на 1 %!

Ипотечное жилье будет в залоге у банка до полного снятия долга. Большая часть учреждений Костромы предусматривают досрочное погашение займа без штрафных санкций. Этот момент нужно обговаривать уже на этапе оформления документов.