Среда, 13 декабря 2017

Всемирное антидопинговое агентство проинформировало международные федерации о 300 российских спортсменах, чьи положительные результаты могли быть сокрыты в период с апреля 2012 года по сентябрь 2015 года. Об этом сообщает портал Insidethegames.

Информация о сокрытии проб была получены из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, которой раньше руководил Григорий Родченков. “Международные федерации вместе с WADA проведут расследование. Мы будем консультировать и помогать федерациям в изучении дел. Хотя данных из базы Московской антидопинговой лаборатории может быть недостаточно для того, чтобы доказать факт нарушения антидопинговых правил, однако, они могут быть использованы вместе с другими доказательствами, что изобличит нарушение”, – заявил директор WADA по разведке и расследованиям Гюнтер Янгер

Спортсмены, чьи пробы могли быть подменены на “чистые”. представляют 25 различных федераций, как по летним, так и по зимним видам спорта, отметил Янгер. Некоторые из них могут принять участие в зимних олимпийских играх в Пхёнчхане. Имена вошедших в список WADA спортсменов не сообщаются.

6 декабря МОК отказался допустить сборную России к участию в Олимпиаде из-за допинговых нарушений на зимних играх 2014 года в Сочи. Российским спортсменам разрешено выступить на играх в личном качестве – под нейтральным олимпийским флагом. Команде дано название “Олимпийские спортсмены из России”, а при награждении россиян будет звучать олимпийский гимн.

При этом принять участие в играх смогут только те россияне, которые не были ранее дисквалифицированы за допинг или уличены в нарушении антидопинговых правил. Еще одним условием допуска названо прохождение тестов, назначенных специальной комиссией МОК.

Олимпийский комитет России от участия в играх отстранен. Членство президента ОКР Жукова в МОК приостановлено. Никто из функционеров Минспорта России не будет аккредитован на предстоящую Олимпиаду, а для Жукова, а также бывшего главы Минспорта, нынешнего вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замглавы Минспорта Юрия Нагорных введен пожизненный запрет на аккредитацию.

В тот же день президент Владимир Путин заявил, что власти России не будут препятствовать спортсменам, которые захотят выступить в Пхёнчхане под нейтральным флагом.

Во вторник Олимпийское собрание поддержало заявление российских спортсменов, готовых выступить на Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе. Решение было принято единогласно. Как говорится в документе, Олимпийское собрание “призывает уважительно относиться к каждому выбору и оказать поддержку спортсменам, которые поедут на Игры, тем, кто откажется, и тем, кого не пригласят”. Подчеркивалось, что собрание только выработало позицию ОКР относительно выступления российских спортсменов на Играх в нейтральном статусе. Решение относительно участия в Олимпиаде каждый спортсмен будет принимать лично на основе приглашения, которое должно поступить от Международного олимпийского комитета.