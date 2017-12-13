Среда, 13 декабря 2017

В конвойном помещении Московского городского суда избит волгоградский правозащитник Игорь Нагавкин, арестованный по делу о краже. Об этом “Граням” сообщили в движении “За права человека”.

В избиении Нагавкина принимали участие сотрудники конвойного полка московской полиции. По факту избиения правозащитника его адвокаты и движение “За права человека” правозащитника направили соответствующие заявления в полицию, прокуратуру,

Следственный комитет и другие ведомства.

Житель Калача-на-Дону Нагавкин – председатель правления Волгоградской организации социальной и правовой защиты осужденных и заключенных под стражу и эксперт движения “За права человека” в Южном федеральном округе. Правозащитник был задержан в своем городе 29 сентября 2016 года и два дня спустя арестован. Ему вменили покушение на кражу ювелирных украшений из ломбарда. Тогда сообщалось, что дело квалифицировано по части 3 статьи 30 – пунктам “а”, “б” части 2 статьи 158 УК (покушение на кражу в составе группы лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение). За это преступление кодекс предусматривает до 3 лет 9 месяцев колонии.

Впоследствии дело переквалифицировали на пункт “а” части 4 статьи 158 (кража в составе организованной группы). Такое обвинение предполагает срок до 10 лет.

Сам политзек вину не признает. Он заметил, что есть свидетели, которые могут подтвердить его алиби: во время кражи он находился в другом месте и физически не мог присутствовать на месте преступления.

10 апреля Нагавкина доставили в Москву. Перевод объяснялся тем, что дело правозащитника объединили в одно производство с расследуемым в Москве делом об убийстве (часть 1 статьи 105 УК) и незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222). Фигурантом этого дела является не сам Нагавкин, а один из арестованных вместе с ним по обвинению в краже – некто Александр Медведев. Как рассказывал другой адвокат политзека, Валерий Шухардин, в Москву перевели всех фигурантов дела о краже в ломбарде.

Правозащитной деятельностью Нагавкин занялся, после того как в 2005 году в СИЗО-1 в Волгограде погиб его родной брат. Правозащитник добился привлечения ряда сотрудников этого СИЗО к уголовной ответственности. Лидер ЗПЧ Лев Пономарев отмечал “многолетнюю и эффективную борьбу (Нагавкина. – Ред.) за права заключенных” (

“Грани-ТВ”: Игорь Нагавкин о пытках на зоне).

В 2010 году против Нагавкина было сфабриковано дело о покушении на кражу покрышки милицейской машины (часть 3 статьи 30 – часть 1 статьи 158 УК). Первоначально он находился под подпиской о невыезде, а в апреле 2011-го был необоснованно отправлен под домашний арест. 11 июля 2011 года мировая судья 78-го участка Ворошиловского района Мария Антонова приговорила правозащитника к 160 часам обязательных работ. 23 сентября Ворошиловский райсуд, рассмотрев апелляцию Нагавкина, изменил приговор на штраф 15 тысяч рублей. Областной суд 29 ноября оставил апелляционное определение в силе.

С 8 августа Нагавкин держал в СИЗО-2 “Бутырка” бессрочную голодовку. Кроме воды политзек употребляет только чай. Он добивался встречи с чиновниками прокуратуры и СКР. Последние следственные действия проводились с ним еще в Волгограде 12 января. С 12 по 21 октября прошлого года политзек уже держал голодовку в СИЗО-5 Волгоградской области в Ленинске, протестуя против неоказания медицинской помощи.