Среда, 13 декабря 2017

В Москве сотрудники спецслужб задержали Ахрала Азимова, отца обвиняемых по делу о террористическом акте в петербургском метро Аброра и Акрама Азимовых. Об этом сообщает адвокат Дмитрий Динзе.

Ахрала отвезли в отдел полиции “Кунцевский”. Адвокату Шишову, представляющему интересы Азимова сотрудники дежурной части по телефону сообщили, что его подзащитного доставил в суд участковый оперуполномоченный Уральцев, который, с его слов, передал Ахрала Азимова оперативникам, предположительно сотрудникам ФСБ.

В то же время жена Азимова Вазира рассказала адвокату, что получила с номера телефона мужа смс-сообщение. В нем от имени Азимова говорилось, что с ним все нормально и завтра он прилетит в Киргизию.

“Ранее следствие неоднократно понуждало Ахрала Азимова отказаться от адвокатов Дмитрия и Ольги Динзе, осуществляющих защиту его сыновей, на что Ахрал ответил отказом. Последний раз такие попытки предпринимались следователем Жигулиным 1 декабря. Считаем, что в настоящее время Ахрал Азимов незаконно удерживается сотрудниками оперативных служб, тем самым на него может незаконно оказываться давление с целью изменения им свидетельских показаний по делу в отношении его сыновей и отказа от адвокатов. Имеются все основания опасаться, что Ахрал Азимов сам оказался в секретной тюрьме ФСБ России, в которой ранее незаконно удерживались его сыновья”, отмечает Динзе.

Этнического узбека Акрама Азимова, уроженца Киргизии, имевшего также гражданство России, ФСБ и СКР называют пособником организаторов петербургского теракта. Как утверждается, он помогал переправлять деньги, потраченные на подготовку атаки, и поддерживать связь с “эмиссарами международных террористических организаций”. Одним из организаторов в деле назван младший брат арестованного Аброр Азимов; он также заключен в “Лефортово”.

В конце июля в СМИ появилась информация о пытках, которым обоих братьев подвергали в апреле, сразу после задержания, в секретной тюрьме ФСБ, расположенной предположительно или в самой Москве, или в ее окрестностях. Заключенные подали заявления о пытках в СКР. Однако следственное ведомство отказало в возбуждении дела.

4 августа фсиновцы несколько часов удерживали Ольгу Динзе в “Лефортове”, вынуждая отдать записи Азимова. Самому арестанту в присутствии адвоката угрожали за передачу тетради карцером и иными проблемами. Однако юрист незаконное требование фсиновцев отвергла; сам клиент ее поддержал. После этого администрация “Лефортова” пообещала пожаловаться на адвоката. Динзе также направила жалобу на действия фсиновцев в прокуратуру. Однако замгенпрокурора Николай Винниченко заявил, будто адвокат сама грубо нарушила закон, “нелегально” получив тетрадь от подзащитного.

11 ноября Минюст направил в Адвокатскую палату Москвы представление о дисквалификации Ольги Динзе в связи с жалобой, направленной начальником московского СИЗО “Лефортово” Алексеем Ромашиным. Он обвинил Динзе в нарушении установленного порядка переписки.