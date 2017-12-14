Четверг, 14 декабря 2017

Лидеры стран Евросоюза договорились о продлении на полгода срока действия санкций, наложенных на Россию за агрессию против Украины. Об этом во вторник сообщил в своем твиттере председатель Евросовета Дональд Туск.

“Евросоюз объединил усилия по продлению экономических санкций против России”, – написал Туск.

Как уточняет Reuters, ограничения продлены на полгода, до июля 2018 года. Их действие истекало в январе 2018-го. Последний раз санкции продлевались в июне нынешнего года.

Секторальные санкции Евросоюза за российскую агрессию вступили в действие 1 августа 2014 года. Они были введены на срок 1 год. Ограничительные меры коснулись банковской и нефтяной сферы, оборонно-промышленного комплекса, продукции двойного назначения и сферы технологий. В частности, был введен запрет на поставки оборудования для нефтяной промышленности, на технологическое сотрудничество с Россией в разработке Арктического шельфа и сланцевых месторождений. ЕС также ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией и экспорт технологий двойного назначения.