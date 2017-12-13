Среда, 13 декабря 2017

Арбитражный суд Москвы отказал германскому концерну Siemens в иске о признании недействительной заключенной с ОАО “Технопромэкспорт” и одноименным ООО – дочерней фирмой “Ростеха” – сделки на поставку газовых турбин, которые в нарушение условий контракта монтируются в аннексированном Крыму. Об этом сообщает Интерфакс.

Во встречном иске, поданном ООО “Технопромэкспорт” к Siemens, также отказано.

О незаконной доставке четырех турбин Siemens в Крым стало известно в первой половине июля. Согласно контракту техника была поставлена для строящейся электростанции в Тамани, Краснодарский край. Однако в действительности две турбины привезли в Севастополь, а две другие – в Феодосию. При этом “Технопромэкспорт” за несколько предшествовавших месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет.

В том же месяце германский концерн подал иск в суд. Один из ответчиков – ОАО “Технопромэкспорт” – приобретал турбины, а второй – ООО “Технопромэкспорт” – доставил их в Крым. Еще одним ответчиком первоначально выступал “Сименс – технологии газовых турбин” – собственное совместное предприятие с российской фирмой “Силовые машины”. Позже, однако, это СП было переведено в соистцы.

В ходе предварительных заседаний Siemens дважды подавал ходатайства об аресте турбин как обеспечительной мере по иску, указывая, что в Крыму уже ведется монтаж техники. Однако оба раза судьи отказывали истцу. В апелляции отказ был подтвержден.

Встречный иск ООО “Технопромэкспорт” подало на слушаниях 16 октября. В нем оспаривались три пункта контракта на поставку турбин в Россию. Первый запрещает без согласия поставщика перевозить технику в другой регион кроме первоначально заявленного, второй не позволяет использовать турбины за пределами Краснодарского края, третий дает Siemens право не выполнять условия сделки, противоречащие санкциям Евросоюза и США. Как сообщалось, “Технопромэкспорт” указал во встречном иске, что эти условия контракта “прямо угрожают суверенитету России”.

На слушаниях 5 декабря представитель Siemens прямо обвинил ответчиков в обмане.

4 августа Евросоюз ввел санкции в связи с поставками турбин в Крым. В список попали замглавы Минэнерго Андрей Черезов, начальник департамента этого министерства Евгений Грабчак и директор ООО “Технопромэкспорт” Сергей Топор-Гилка, а также ОАО и ООО “Технопромэкспорт” и совместное с Siemens предприятие “Интеравтоматика”, на котором турбины реконструировали, чтобы, скрыв их происхождение, перевезти на аннексированный полуостров. 21 июля Siemens вышел из капитала этого СП.