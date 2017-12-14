Четверг, 14 декабря 2017

В США Федеральная комиссия по связи (FCC) проголосовала за отмену сетевого нейтралитета – положения, запрещавшего интернет-провайдерам вводить ограничения для определенных видов интернет-трафика. Постановление об этом во вторник было опубликовано на сайте комиссии.

Норма о сетевом нейтралитете не позволяла операторам связи блокировать сайты, а также увеличивать или уменьшать скорость доступа к конкретным ресурсам или приложениям. FCC приняла это правило в 2015 году при президенте Бараке Обаме.

В комиссии назвали принятое решение мерой по “восстановлению свободы интернета”. В FCC настаивают, что отказ от сетевого нейтралитета уменьшит влияние федерального правительства США на регулирование рынка связи и привлечет инвестиции в телекоммуникационную отрасль.

Как передает CNN, за отмену нейтралитета проголосовали трое из пяти членов FCC, представляющих Республиканскую партию. Против высказались двое демократов. Нынешний глава комиссии республиканец Аджит Пай, занявший этот пост после инаугурации президента Дональда Трампа, своего однопартийца, ранее неоднократно призывал отказаться от сетевого нейтралитета.

Голосование комиссии проходило на фоне выступлений за сохранение нейтралитета. Отказаться от изменений или отложить их FCC призывали представители IT-индустрии и правозащитные организации. В американском отделении Amnesty International заявили, что принятое решение несет “серьезные последствия” для свободы самовыражения в США, поскольку создает “значительные барьеры для доступа к информации для беднейших и наиболее маргинализованных членов общества”. “Каждый должен иметь равный доступ в открытый интернет без дискриминации различного контента, приложений, сервисов и устройств”, – подчеркивают правозащитники.