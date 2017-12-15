Пятница, 15 декабря 2017

Выбираем акриловую ванну по советам специалистов В-Ванна.Ру

Удачным сочетанием практичности и дизайна выступают акриловые модели, которые имеют высокий рейтинг популярности среди пользователей. По теме как выбрать акриловую ванну правильно и с комфортом обустроить санузел делится рекомендациями ведущий специалист интернет-магазина В-Ванна.Ру Елена Звонарева.

В интервью рассматриваются правила выбора ванны с акриловой основой на примере производителя Aquanet.

Материал изготовления

- Какие типы акрила применяются для производства ванн?

По типу используемого материала акриловые ванны делятся на конструкции из двухкомпонентного полимера АБС/ПММА и монолитные изделия с основанием из полиметилметакрилата. Оборудование из полимера АБС/ПММА предполагает присутствие сочетания модифицированной пластмассы и оргстекла, при котором слой ПММА составляет 10%, что и обуславливает невысокую износостойкость агрегата. При стирании поверхности ПММА обнажается пористая структура основания, которая со временем разрушается при постоянном контакте с влагой.

Модели из полиметилметакрилата отличаются прочностью благодаря монолитной конструкции. Материал предусматривает гладкую и привлекательную поверхность, характеризуется стойкостью к внешнему воздействию.

Аргументы «за» и «против»

- Какие преимущества и недостатки характерны для изделий с акриловым основанием?

Для акриловых конструкций свойственна повышенная прочность, что делает их достойной заменой классических изделий из чугуна.

В число преимуществ входят:

Пластичность основания;

Небольшой вес изделий;

Небольшая пористость материала, что облегчает уход, так как частицы грязи не задерживаются на поверхности;

Высокие гигиенические свойства – материал не требует применения специальных моющих средств;

Хорошая звукоизоляция – при эксплуатации отсутствует неприятный звук от падения водяной струи;

Повышенная износостойкость – материал отличается повышенной прочностью, на нем реже появляются сколы и трещины. Даже при нарушении целостности покрытие предусматривает возможность реставрации с помощью специального ремкомплекта.

Недостатки акрила:

Очистку изделия необходимо проводить без использования абразивных средств, которые оставляют царапины на поверхности;

Нельзя заполнять агрегат слишком горячей водой, так как температура плавления акрила составляет 160 градусов, и устройство может деформироваться;

При большом весе пользователя конструкция может прогнуться, поэтому предпочтительно устанавливать агрегат на опорный каркас.

Модель Aquanet Palma

- Какие особенности характеризуют новинку Aquanet Palma?

Новая модель Aquanet Palma (смотрите: https://www.v-vanna.ru/modeli/aquanet-akrilovaya-vanna-palma-r/) выделяется из числа новинок благодаря фигурной конструкции купели. Устройство по ширине соответствует параметрам 100 см и предусматривает глубину 48 см, обеспечивая комфортные условия купания для пользователей различного телосложения. Объем конструкции вмещает до 300 литров жидкости. Размер акрилового листа соответствует параметрам 0,5 см.

Конструкция предусматривает наличие покрытия против скольжения дна и повышает уровень безопасности при эксплуатации, снижая риск падения на скользкой поверхности. Монтаж производится с помощью ножек и предполагает крепление на опорный каркас.

- Елена, спасибо за интересное интервью и профессиональные рекомендации, благодаря которым читатели смогут выбрать подходящую модель акриловой ванны для домашнего санузла.