Вторник, 12 декабря 2017

Компания Twitter получила предупреждение Роскомнадзора о блокировке сервиса на территории России, если аккаунт движения “Открытая Россия” не будет удален в течение суток. Об этом сообщают на сайте движения со ссылкой на полученное от Twitter официальное письмо.

В уведомлении Роскомнадзора, полученном сервисом Twitter, отмечается, что доступ к информационному ресурсу http://twitter.com будет ограничен операторами связи на территории России на основании требования Генеральной прокуратуры от 11.12.2017 “о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию, распространяемую с нарушением закона”.

“В ответном письме мы сообщили, что аккаунт “Открытой России” в Twitter не распространяет никакой информации с нарушением закона, и что мы считаем действия Генпрокуратуры и Роскомнадзора политическим давлением на свободу слова. Напоминаем, что сайт “Открытой России” и российского движения “Открытая Россия” не имеют отношения к зарубежным организациям, признанным нежелательными на территории России”, – говорится в сообщении движения.

Во вторник в Роскомнадзоре сообщили, что в реестр запрещенных ресурсов внесены сайты 11 “нежелательных” организаций. При этом РКН заблокировал доступ к сайтам движения “Открытая Россия”. Никаких уведомлений о блокировке администраторы сайтов не получали.

В апреле Генпрокуратура признала “нежелательными” в России зарегистрированные в Великобритании организации Otkrytaya Rossia, Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение “Открытая Россия”), а также Institute of Modern Russia из США. В российском движении подчеркивают, что все эти неправительственные организации не имеют к нему отношения.

“Однако правоохранительные органы неоднократно приходят на мероприятия “Открытой России”, обосновывая свои действия тем, что “в полицию поступило сообщение о проведении несогласованного мероприятия с участием членов организации, деятельность которой признана нежелательной на территории России”. Последний раз это произошло 9 декабря. Кроме того, на участников движения заводят дела за участие в “нежелательной организации”, – говорится в сообщении движения.

Позже во вторник администрация социальной сети “Одноклассники” заблокировала группу “Открытая Россия”. Причиной блокировки назвали некое “нарушение регламента”. Других разъяснений в пресс-службе “Одноклассников” “Открытой России” не дали.

Закон о внесудебной блокировке сайтов, названный по имени его инициатора депутата Андрея Лугового, был принят в 2013 году. Первоначально его действие распространялось на ресурсы с информацией, “содержащей призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка”.

25 ноября Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки о расширении действия закона на сайты “нежелательных” организаций. Кроме того, в последний момент были внесены положения, позволяющие блокировать сайты СМИ, признанных “иностранными агентами”. 25 ноября документ подписал Владимир Путин и закон вступил в силу.

В сентябре поправки в закон “Об информации” внесли в Госдуму единорос Юрий Швыткин, эсер Олег Николаев и коммунист Александр Ющенко. В настоящее время в России “нежелательной” признана деятельность 11 иностранных и международных НКО.

В 2014 году накануне аннексии Крыма по “закону Лугового” был заблокированы сайты нашего издания, а также “Ежедневного журнала” и Каспаров.Ру. О причинах блокировки “Граням сообщили только в суде. Утверждалось, что доступ к ресурсу ограничен, так как “совокупность контента” сайта якобы побуждает читателя к участию в “акциях, проводимых с нарушением общественного порядка”. Впоследствии Роскомнадзор неоднократно блокировал ресурсы по “закону Лугового”.

Прежде чем для российских пользователей было создано “неблокируемое” зеркало https://grani-ru-org.appspot.com/, РКН внес в реестр запрещенной информации более 700 зеркал нашего сайта.

15 сентября ЕСПЧ коммуницировал жалобу “Граней” на блокировку сайта, объединив ее с жалобами представителей других ресурсов. Все заявители жалуются на нарушение статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека (свобода выражения мнений). До 15 января 2018 года российские власти должно ответить на вопросы суда. В частности, Москва должна пояснить, достаточно ли точны законы, на основании которых производятся блокировки; позволяют ли они заблокировать сайт целиком при наличии на нем некоторого запрещенного контента; существует ли опасность произвольного применения этих законов, обязаны ли Роскомнадзор, прокуратура и суды учитывать при блокировках интересы разных сторон и побочный эффект в виде блокировки легального контента.