Вторник, 12 декабря 2017

Борис Стомахин

24.07.2017

Придут и за вами, господа

Публицист Борис Стомахин, отбывающий семилетний срок за свои статьи, 10 декабря был доставлен из Пермского края в СИЗО-1 в Саратове. Об этом сообщают “Правозащитники Урала” со ссылкой на саратовского адвоката Маргариту Ростошинскую, уже дважды посетившую политзека в изоляторе.

Как ожидается, вскоре Стомахина отправят из СИЗО в единственную в области тюрьму, находящуюся в городе Балашов. Там он в соответствии с решением об ужесточении ему приговора должен будет пробыть почти два года, оставшиеся до дня окончания срока – 19 ноября 2019 года.

Во время встречи в среду Стомахин рассказал Ростошинской о существующей угрозе его жизни и здоровью. Он уполномочил ее подать начальнику изолятора Дмитрию Язынину свое заявление с требованием перевода в безопасное место и добиться решения вопроса.

Политзек пояснил, что содержится в общей камере, где арестанты требуют от него соблюдать воровские понятия: подчиняться смотрящему, участвовать в сборе общака и т. д.

“Изначально Борис в СИЗО числился за третьим корпусом, где сидят подобные ему люди, которых нельзя содержать в общей массе заключенных, – заметила Ростошинская. – И мне совершенно не понятно, зачем Бориса перевели в общую камеру”.

До октября 2017-го Стомахин отбывал срок в пермской ИК-10 строгого режима на станции Всесвятской в черте города Чусовой. Администрация колонии без малого год добивалась, чтобы политзеку ужесточили приговор, ссылаясь на то, что он якобы является злостным нарушителем режима.

Представление фсиновцев было удовлетворено лишь с пятого раза. Решение вынесла 11 июля судья Чусовского горсуда Татьяна Катаева. 21 сентября судья Пермского крайсуда Анатолий Теплоухов отклонил апелляцию, поданную екатеринбургским адвокатом Романом Качановым.

В ночь на 26 октября Стомахина забрали из ИК-10 и утром того же дня привезли в СИЗО-3 Пермского края в городе Кизел. Там он провел месяц. 26 ноября политзека отправили в Саратовскую область.

В ноябре 2016 года 10 заключенных балашовской тюрьмы порезали себе предплечья. После этого туда прибыли чиновники областного УФСИН и прокуратуры. Тюремщики заявляли, будто акция протеста имела “демонстративно-шантажный характер”, а причиной ее стали несогласие с законными требованиями администрации и желание добиться послаблений.