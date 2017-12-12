Вторник, 12 декабря 2017

Судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов продлил гражданину Украины Роману Терновскому, арестованному по делу о членстве в “Правом секторе”, срок содержания в СИЗО до 30 марта 2018 года. О решении, вынесенном еще 8 декабря, в среду сообщил источник “Граней”.

41-летний Терновский был задержан в Ростове-на-Дону и доставлен в Москву. Его делом занимается центральный главк СКР. В СИЗО украинца отправила 13 октября судья Басманного райсуда Елена Ленская. Официальное сообщение СКР о деле появилось лишь пятью днями позже – 18 октября.

При этом в карточке слушаний об аресте Терновского на сайте московских судов значилось, что ему вменена часть 1 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации), предусматривающая от 6 до 10 лет колонии. Однако уже в публикации СКР упоминался менее тяжкий состав – часть 2 этой же статьи (участие в деятельности экстремистской организации), санкция которой составляет от 2 до 6 лет. Именно такое обвинение, рассказал источник “Граней”, и предъявлено украинцу.

Согласно фабуле дела, Терновский участвовал в различных акциях “Правого сектора” на Украине и пропагандировал идеи партии в Фейсбуке. По какой причине украинец переселился в Ростов, СКР не уточнял, сообщая только, что при обыске в жилище фигуранта нашли одежду и другие вещи с символикой “Правого сектора”.

Ведомство также опубликовало фото, на котором Терновский вместе с другими активистами стоит в Харькове рядом с мемориальной таблицей на улице Рымарской, где в марте 2014 года прошли столкновения пророссийских боевиков с майдановцами.

Кроме того, СКР распространил видео с признательными показаниями Терновского. Арестованный сообщал, что в 2015-2016 годах руководил отделом материально-технического обеспечения харьковского областного отделения “Правого сектора”. “Чтобы находиться в “Правом секторе”, нужно обладать качествами фашиста, националиста”, – также заявлял украинец.

Между тем пресс-секретарь “Правого сектора” Артем Скоропадский указывал, что Терновский около года был сторонником партии, но не состоял в ней. Примерно год назад, отмечал Скоропадский, “Правый сектор” потерял связь с активистом.

Защищает политзека адвокат И. Малой. Как можно предположить, он работает по назначению, а не по доверенности.